Emas Ambles di Bawah Level Psikologis US$ 1.800 karena Penguatan Dolar

Jumat, 5 Februari 2021 | 06:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago Beritasatu.com - Harga emas jatuh lebih 2% pada akhir perdagangan Kamis (4/2/2021) di bawah level psikologis US$ 1.800 dipicu penguatan nilai tukar dolar dan imbal hasil (yields) obligasi pemerintah Amerika Serikat.

Kontrak emas paling aktif pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange, turun US$ 43,9 atau 2,39% menjadi US$ 1.791,20 per ounce. Sehari sebelumnya, Rabu (3/2/2021) emas berjangka naik US$ 1,7 atau 0,09% menjadi US$ 1.835,10.

Sementara harga perak telah jatuh lebih 13% sejak spekulasi investor ritel bergaya GameStop yang mendorong perak ke level tertinggi dalam hampir 8 tahun di US$ 30,03 per ounce pada Senin (1/2/2021).

"Emas bisa turun lebih rendah dan berkonsolidasi sebagai respons terhadap seluruh gagasan bahwa AS dan ekonomi global sedang pulih," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

Sementara laporan klaim pengangguran mingguan yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS Kamis (4/2/2021) menunjukkan bahwa 779.000 orang mengajukan klaim pengangguran pada pekan yang berakhir 30 Januari, turun untuk minggu ketiga berturut-turut ke level terendah 9 minggu.

Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa pesanan pabrik AS meningkat 1,1% pada Desember, tumbuh selama 8 bulan berturut-turut.

Emas juga menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, karena dolar mencapai tertinggi lebih. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka panjang menguat karena mengantisipasi paket bantuan pandemi dari Washington dan pasar tenaga kerja AS yang stabil.

Emas biasanya memperoleh keuntungan dari stimulus, karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi akibat langkah-langkah stimulus meluas. Imbal hasil yang tinggi menantang status tersebut karena meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Perak pengiriman Maret anjlok 65,5 sen atau 2,44% menjadi US$ 26,234 per ounce. Platinum pengiriman April turun US$ 11,5 atau 1,03% menjadi US$ 1.103 per ounce

Sumber: CNBC