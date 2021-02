Indodax Perdagangkan Aset Kripto Tadpole Finance Project DeFi

Jumat, 5 Februari 2021 | 08:32 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Aset kripto berbasis DeFi Tadpole Finance (TAD) listing di Indodax. TAD sebelumnya diperdagangkan di market Uniswap, Hotbit, Coinsbit dan marketplace asal Korea Selatan Bithumb Global.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, Tadpole merupakan defi project yang berdasarkan sistem penyaluran pinjamandan tabungan yang menggunakan basis blockchain sehingga jauh lebih aman. Saat ini, harga TAD stabil di atas Rp 150.000 per tokennya.

“Sebelumnya, TAD sudah listing di market global. Pergerakan harga tadpole cukup stabil dari dibagikan gratis, hingga sekarang harga per tokennya lebih Rp 150 ribuan per token bahkan kemarin sempat menyentuh Rp 300.000 per token,” kata Oscar dalam keterangan resminya, Jumat (5/2/2021).

Dia mengatakan, tadpole adalah proyek open source yang merupakan project percobaan berhubungan dengan blockchain untuk mengembangkan decentralized finance (DeFi). “Perkiraan sistem Tadpole sendiri baru benar-benar berjalan di akhir kuartal I 2021,” katanya.

TAD memiliki 1.000.000 dengan total kapitalisasi pasar di atas Rp 150 miliar. Selain membeli di Indodax dan pasar global, TAD juga didapatkan dari beberapa programnya seperti Genesis Mining, Platform Liquidity Minig, DEX Liquidity Mining dan Developer Rewards.

Oscar menyebutkan, Tadpole Finance adalah platform global berbasis open source yang menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi untuk pinjam meminjam mirip dengan sistem pegadaian menggunakan kripto namun berbasis blockchain.

Tadpole Finance adalah proyek eksperimental untuk menciptakan pasar pinjaman yang lebih terbuka, di mana pengguna dapat melakukan penyetoran dan pinjaman dengan token ERC20 apapun di jaringan Ethereum. Proyek ini menargetkan penggunaan di pasar global kepada pengguna manapun yang memiliki token erc20.

Dia mengatakan, DeFi adalah sebuah ekosistem baru di dunia blockchain. DeFi saat ini sedang digandrungi dan beberapa aset kripto DeFi juga memperlihatkan kenaikan harga yang menarik. “DeFi itu sebuah ekosistem yang menarik. Saat ini sedang banyak digandrungi para investor kripto di seluruh dunia. Kita berharap dengan hadirnya TAD di Indodax juga dapat menjadi alternatif investasi masyarakat Indonesia,” katanya.

