Bursa Asia Naik, Aplikasi Berbagi Video Kuaishou Melonjak 200%

Singapura Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik naik pada perdagangan Jumat (5/2/2021) setelah penguatan semalam di bursa Amerika Serikat (AS) yang membuat S&P 500 mencapai rekor penutupan tertinggi.

Saham Kuaishou Technology Tiongkok saat listing di bursa di Hong Kong, meroket hampir 200% dari harga penawaran 115 dolar Hong Kong (US$ 14,83) per saham. Saham kemudian melemah, tetapi masih naik lebih 170% dalam perdagangan pagi.

Sementara indeks acuan Hang Seng di Hong Kong naik 0,81%. Saham Tiongkok Daratan juga menguat. Komposit Shanghai melonjak 0,36% sedangkan komponen Shenzhen bertambah 0,159%.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,04%, sedangkan indeks Topix bertambah 0,92%. Kospi Korea Selatan menguat 0,21%.

Saham di Australia S&P/ASX 200 naik 0,84%. Indeks MSCI saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,37% lebih tinggi.

Semalam di Wall Street,. Dow Jones Industrial Average naik 36,12 poin, atau 0,1%, menjadi 30.723,60. Nasdaq Composite merosot kurang 0,1% menjadi 13.610,54 di tengah penurunan saham Amazon.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 91,503 dari level di bawah 91,2.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,50 per dolar setelah melemah dari di bawah 105,2 terhadap greenback kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7594, setelah tergelincir dari atas US$ 0,764 kemarin.

