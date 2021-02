Perkuat Bisnis Kargo, Garuda Terbangkan 33 Ton Manggis ke Tiongkok

Jumat, 5 Februari 2021 | 11:19 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) memperkuat pengembangan lini bisnis pengangkutan kargo mengingat segmen ini sama sekali tidak terpengaruh pandemi Covid-19. Terbaru, maskapai pelat merah ini mengangkut produk ekspor pertanian dari Padang, berupa 33 ton Manggis ke Guangzhou, Tiongkok. Pengangkutan tersebut dilayani dengan penerbangan charter khusus rute Padang – Guangzhou yang dioperasikan Airbus A330-300 dengan daya angkut 40 ton pada setiap penerbangannya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, pengangkutan ekspor komoditas Manggis merupakan komitmen Garuda mendukung pemulihan ekonomi dengan memfasilitasi peningkatan daya saing produk ekspor nasional khususnya hasil pertanian masyarakat lokal. “Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia yang memiliki kekayaan bumi melimpah. Hal tersebut menjadi potensi tersendiri untuk meningkatkan perekonomian lokal. Kami mendukung visi Indonesia sebagai negara eksportir produk agraris unggulan di kancah global,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Melalui penerbangan ini, waktu pengiriman lebih singkat tanpa transit, sehingga kesegaran produk lebih terjaga, serta biaya logistik kompetitif.

BACA JUGA Garuda Raih Sertifikasi Kargo Farmasi

Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai, langkah tersebut mendorong program pemberdayaan masyarakat di Sumatera Barat melalui pemberian bibit Manggis yang telah dirintis sejak beberapa tahun silam.

Garuda sebelumnya mengoptimalisasi jaringan penerbangan kargo dalam mendukung aktivitas direct call komoditas ekspor unggulan nasional di Indonesia Timur dengan membuka penerbangan khusus kargo Makassar – Singapura, Denpasar – Hong Kong dan Manado – Narita (Jepang) satu kali per minggu dengan Airbus A330.

Pada kuartal III 2020, Garuda Indonesia mencatatkan pertumbuhan angkutan kargo menjadi 15.000 ton atau naik 40,11% dibandingkan periode sama tahun 2019. Di sisi pendapatan, Garuda meperoleh US$ 1,13 miliar, turun 67,83% dibanding periode sama 2019 yaitu US$ 3,54 miliar. Pendapatan dari penerbangan berjadwal juga turun signifikan, menjadi US$ 917,2 juta dari sebelumnya US$ 2,79 miliar. Demikian pula dengan penerbangan tidak berjadwal sebesar US$ 46,9 juta dari sebelumnya US$ 249,9 juta. Kemudian, pendapatan lainnya menurun menjadi US$ 174,5 juta dari sebelumnya US$ 494,8 juta.

Alhasil, kinerja perusahaan pada kuartal III 2020 merugi US$ 1,07 miliar. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya, perseroan berhasil mencatatkan laba sebesar US$ 122,4 juta.

Sumber: BeritaSatu.com