Ekonomi Terkontraksi, PDB Per Kapita RI Turun Jadi Rp 56,9 Juta

Jumat, 5 Februari 2021 | 11:25 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Perekonomian Indonesia sepanjang 2020 minus sebesar 2,07%. Dengan kontraksi tersebut dan bertambahnya jumlah penduduk, produk domestik bruto (PDB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) turun menjadi Rp 56,9 juta atau setara dengan US$ 3.911,7. Sebelumnya di 2018, PDB per kapita ADHB sebesar US$ 3.927,3, kemudian di 2019 meningkat jadi US$ 4.174,5 (Rp 59,1 juta).

“Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 2,07%, di sisi lain ada pertambahan penduduk, maka PDB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,9 juta atau setara dengan US$ 3.911,7,” kata Suhariyanto dalam pemaparan pertumbuhan ekonomi 2020, Jumat (5/1/2021).

Suhariyanto menambahkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada 2020 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 58,72%, disusul Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94% , Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, lalu Maluku dan Papua kontribusinya 2,35%.

Sementara berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang telah diintegrasikan dengan data Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Indonesia hingga semester II 2020 sebanyak 271.349.889 jiwa.

