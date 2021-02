Airlangga: Aturan Perpajakan Rampung, LPI Siap Beroperasi

Jumat, 5 Februari 2021 | 19:00 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah merampungkan peraturan pemerintah (PP) terkait perpajakan pada Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Dengan demikian, LPI dipastikan siap beroperasi dalam waktu dekat.

"Kemarin baru selesai perpajakannya. Jadi seluruh regulasi untuk UU Cipta Kerja mengenai pengelolaannya, format bentuk, plus perpajakan sudah selesai," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (5/2/2021).

Ia mengatakan saat ini dewan pengawas (dewas) LPI dalam tahap finalisasi menentukan dewan direksi LPI. Dengan begitu, LPI dapat mulai bekerja dan mengejar komitmen investor. "Kita ketahui Presiden telah menunjuk dewas dan sudah melantik lima anggota dewas, dan tentunya tinggal pembentukan direktur dalam waktu singkat dan mulai bekerja mengejar komitmen baik master fund dan thematic fund," jelas dia.

Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen memberi investasi US$ 5 miliar dan dilanjutkan dengan imbreng saham beberapa BUMN.

Airlangga menyebut pemerintah telah melakukan pertemuan dengan 50 investor global untk masuk ke dalam LPI. Beberapa investor mengirimkan letter of interest dan komitmen kategori master fund yakni United States International Development Finance Corporation dengan nilai komitmen US$ 2 miliar, dan JBIC Japan Bank for International Cooperation.

Sedangkan investor yang tertarik masuk kategori thematic fund seperti jalan tol yakni CDPW Kanada menyampaikan surat ketertarikan komitmen informal US$ 2 miliar, APG Netherland dengan potensi US$ 1,5 miliar. Sementara itu GIC Singapore masih mengikuti diskusi dan Macquarie menawarkan sebagai manajer pendanaan dengan kontribusi potensial US$ 300 miliar.

Sumber: BeritaSatu.com