Efisiensi, Kunci Sukses Pertamina Bukukan Laba Bersih Rp 14 Triliun

Jumat, 5 Februari 2021 | 21:22 WIB

Oleh : Retno Ayuningtyas / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina (Persero) berhasil membukukan laba bersih sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun di tahun 2020.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, bisnis perseroan memang tertekan ketika harga minyak jatuh di tahun lalu. Namun, pada saat yang sama, jatuhnya harga minyak ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menambah stok bahan bakar minyak (BBM) di tangki penyimpanannya, baik di darat maupun di laut.

"Ini yang memberikan dampak di semester kedua terjadi penurunan HPP (harga pokok produksi). Inilah yang kami lihat, Pertamina berhasil mencetak laba dan ini luar biasa effort-nya,” kata Nicke seperti dikutip dari Investor Daily, Jumat (5/2/2021).

Menurut Nicke, pada saat yang sama, pihaknya juga menggenjot produktivitas di bisnis hulu migas dan kilang. Tak hanya itu, perseroan juga melakukan efisiensi di seluruh lini, termasuk pemotongan biaya operasi hingga 30 persen dan prioritasi anggaran investasi. "Sehingga untuk 2020, laba bersih bisa US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun,” ungkap Nicke.

Nicke mengakui, di bisnis hilir perseroan menghadapi tekanan yang cukup hebat. Pasalnya, secara nasional, konsumsi BBM nasional terpangkas hingga 25 persen, bahkan di kota-kota besar anjlok sampai menyentuh 50 persen.

Turunnya konsumsi seiring diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran Covid-19. Sayangnya, Nicke tidak merinci berapa volume penjualan BBM pada tahun lalu.

Menilik laporan keuangan Pertamina pada semester pertama lalu, perseroan sempat merugi hingga US$ 767,91 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di mana masih membukukan laba US$ 659,95 juta. Namun, mulai Mei, keuangan perseroan membaik dan berhasil membukukan laba (unaudited) sebesar US$ 408 juta pada Juli kemarin.

Kondisi keuangan Pertamina membaik seiring meningkatnya konsumsi BBM. Di Juli tahun lalu, perseroan mencatat kenaikan volume penjualan produk sebesar 5 persen dari 6,6 juta kiloliter (KL) di Juni menjadi 6,9 juta KL. Dari sisi nilai, penjualan produk pada Juli berada di kisaran US$ 3,2 miliar atau naik 9 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 2,9 miliar.

Sumber: BeritaSatu.com