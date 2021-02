IHSG Cuan 5% dalam Sepekan

Sabtu, 6 Februari 2021 | 08:26 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Data perdagangan pasar modal Indonesia pada awal pekan Februari 2021 kembali ditutup positif, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan seluruh indikator.

Peningkatan paling signifikan terdapat pada data rata-rata volume transaksi harian yaitu sebesar 13,11% menjadi 20,056 miliar saham dari 17,732 miliar saham pada penutupan pekan lalu. Kemudian data rata-rata frekuensi harian bursa juga mengalami peningkatan sebesar 12,25% menjadi 1.513.882 kali transaksi dari 1.348.714 kali transaksi sepekan yang lalu.

Kapitalisasi pasar bursa mengalami peningkatan sebesar 6,06% atau menjadi Rp7.242,985 triliun dari Rp6.829,294 triliun pada pekan sebelumnya. Senada dengan kapitalisasi pasar, peningkatan sebesar 4,94% turut dialami oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada pekan ini kembali berada pada level 6.000 atau tepatnya 6.151,729 setelah pada pekan sebelumnya berada pada level 5.862,352.

Sementara itu, data rata-rata nilai transaksi harian selama sepekan mengalami peningkatan 3,65% menjadi Rp18,059 triliun dibandingkan pekan lalu sebesar Rp17,423 triliun. Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp186,81 miliar, sedangkan sepanjang tahun 2021 mencatatkan beli bersih sebesar Rp14,97 triliun.

Pada pekan ini terdapat tiga pencatatan perdana saham yang diselenggarakan secara virtual. Diawali pada Senin (1/2/2021), terdapat dua pencatatan saham, yaitu PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk dengan kode saham BANK pada Papan Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan tercatat keempat di BEI pada tahun 2021 dan PT Damai Sejahtera Abadi Tbk dengan kode saham UFOE pada Papan Utama BEI sebagai perusahaan tercatat kelima di BEI pada tahun 2021. BANK dicatatkan pada sektor Financials dengan sub sektor Banks, sedangkan UFOE dicatatkan pada sektor Consumer Cyclicals dengan sub sektor Retailing. Kemudian pada keesokan harinya tepatnya Selasa (2/2/2021), Pperusahaan tercatat keenam di BEI pada tahun 2021 yaitu PT Widodo Makmur Unggas Tbk dengan kode saham WMUU resmi tercatat pada Papan Utama BEI. WMUU dicatatkan pada sektor Consumer Non-Cyclicals dengan sub sektor Food & Beverage.

Pada Kamis (4/2), Pembukaan Perdagangan BEI dibuka dalam rangka perkenalan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Acara yang diselenggarakan di Main Hall BEI secara semi-virtual ini dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansyuri, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, Direktur Utama BEI Inarno Djajadi, dan Direktur Utama BSI Hery Gunardi serta undangan lainnya dengan tetap menaati Protokol Kesehatan. Acara tersebut juga disaksikan oleh para pejabat tinggi lainnya dari Kementerian BUMN, OJK, Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA), Direksi SRO serta Wartawan melalui platform Zoom dan disiarkan langsung pada kanal YouTube resmi Indonesia Stock Exchange.

Sumber: BeritaSatu.com