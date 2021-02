Bank DKI Raih Penghargaan Tata Kelola Perusahaan Terbaik

Sabtu, 6 Februari 2021 | 20:38 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bank DKI meraih penghargaan sebagai 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 kategori BPD Buku 3 non-public company yang diselenggarakan oleh Economic Review, Indonesia Asia Institute, Ideku Group dan Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia.

Direktur Kepatuhan PT Bank DKI, Ateng Rivai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dewan juri, nasabah dan segenap pemangku kepentingan atas penghargaan yang diterima perseroan.

"Penghargaan ini juga tidak lepas berkat adanya dukungan pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, mitra kerja serta masyarakat luas” ujar Ateng, di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Ateng menyampaikan, penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen Bank DKI dalam menerapkan tata kelola perusahaan pada setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas perusahaan. Menurut dia, dalam penerapan tata kelola, Bank DKI senantiasa memperhatikan aspek legal normatif yakni penerapan GCG.

"Penerapan GCG ini bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspek corporate behaviour yang mengedepankan etika bisnis dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan yang tentunya selaras dengan penerapan tata kelola perusahaan," jelas Ateng.

Penghargaan Indonesia GCG Award diberikan kepada perusahaan yang konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan. Kinerja tata kelola perusahaan dinilai berdasarkan data publik yang didapatkan dari website, laporan tahunan dan info publik.

Penilaian ini dilakukan kepada 1.000 perusahaan publik Tbk dan non Tbk, di mana penyaringan diawali dari kinerja keuangan, SDM, pemasaran, IT dan operasional dan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) per Desember 2019.

"Di tengah pandemi, kami juga tidak berhenti untuk berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan perbankan yang memudahkan nasabah dan masyarakat Jakarta. Ini merupakan wujud dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta dan nasabah sebagai pemangku kepentingan Bank DKI," pungkas Ateng.

Sumber: BeritaSatu.com