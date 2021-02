Yellen: Warga AS Berpenghasilan US$ 60.000 Harus Dapat Stimulus

Senin, 8 Februari 2021 | 06:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Washington, Beritasatu.com- Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan pada Minggu (7/2/2021) bahwa pekerja Amerika yang berpenghasilan US$ 60.000 per tahun harus mendapatkan stimulus sebagai bagian paket bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun yang diusulkan Gedung Putih.

“Perincian pasti tentang bagaimana itu harus ditargetkan akan ditentukan, tetapi keluarga kelas menengah membutuhkan bantuan,” kata Yellen di CNN State of the Union.

Gedung Putih mengatakan terbuka untuk negosiasi tentang siapa yang berhak menerima cek senilai US$ 1.400 yang diusulkan.

“Presiden (Joe) Biden bersedia bekerja sama dengan anggota Kongres untuk menentukan apa yang adil dan dia tidak ingin rumah tangga berpenghasilan lebih dari US$ 300.000 menerima pembayaran ini,” kata Yellen, tanpa memberikan perincian lebih lanjut.

Yellen mengatakan, jika Kongres menyetujui rencana US$ 1,9 triliun, AS akan kembali bekerja penuh tahun depan. Namun apabila tidak disetujui, pengangguran akan meningkat.

Partai Republik di Capitol Hill telah menolak rencana bantuan Covid-19 pemerintah. Mereka khawatir stimulus akan meningkatkan beban utang nasional setelah Kongres mengesahkan bantuan senilai US$ 4 triliun tahun lalu.

Berbicara di program ABC News "This Week," Senator Republik Roger Wicker mengatakan partainya bersedia mendukung stimulus dalam kisaran US$ 600 miliar hingga US$ 700 miliar.

Biden mengatakan dirinya ingin mendapat dukungan bipartisan untuk mengeksekusi rencananya. Namun Partai Republik masih jauh dari harapan. Dia mengatakan Demokrat akan melakukannya sendiri jika diperlukan.

Presiden, Yellen, dan pejabat pemerintahan lainnya telah berulang kali memperingatkan bahwa dampak negatif perekonomian bisa ditekan dengan upaya stimulus.

Soal risiko menstimulasi ekonomi berlebihan dan menghasilkan inflasi, Yellen mengatakan, pemerintah memiliki alat yang baik untuk menangani risiko jika itu terwujud.

Sumber: Reuters