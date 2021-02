Bursa Asia Mixed, Tiongkok Rilis Aturan Anti-Monopoli Perusahaan Teknologi

Senin, 8 Februari 2021 | 08:29 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Senin pagi (8/2/2021) karena investor akan memantau saham raksasa teknologi Tiongkok setelah rilis aturan anti-monopoli baru pada akhir pekan.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,57% di awal perdagangan, sementara indeks Topix menguat 1,6%. Kospi Korea Selatan turun 0,89%.

Sementara bursa saham di Australia S&P/ASX 200 naik sekitar 0,6%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan sedikit menguat.

Investor akan mengamati saham raksasa teknologi Tiongkok Alibaba, Tencent dan JD.com yang terdaftar di bursa Hong Kong pada Senin. Hal itu terjadi setelah Administrasi Negara Tiongkok merilis peraturan baru untuk menekan layanan internet terkemuka di negara itu seperti Alibaba's Taobao atau Tencent’s WeChat Pay, menurut Reuters.

Sementara Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintahannya siap menghadapi persaingan ekstrim dengan Tiongkok, melalui pendekatan yang berbeda dengan Trump.

"Saya tidak akan melakukan (pendekatan) seperti yang dilakukan Trump. Kami akan fokus pada aturan internasional,” kata Biden dalam wawancara CBS yang diterbitkan Minggu.

Biden juga mengatakan dirinya belum berbicara dengan Presiden Tiognkok Xi Jinping sejak dia dilantik bulan lalu.

Mata Uang dan Minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya, berada di 90,988 dari level di atas 91,2.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,37 per dolar, setelah melemah pekan lalu dari level di bawah 104,8 melawan greenback. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7676 setelah lonjakan pekan lalu dari level di bawah 0,762.

Harga minyak naik pada Senin pagi di perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,98% menjadi US$ 59,92 per barel. Minyak mentah berjangka AS bertambah 1,06% menjadi US$ 57,45 per barel.

Sumber: CNBC