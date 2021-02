Airlangga Optimistis Dana Rp 133 Triliun Segera Masuk ke LPI

Senin, 8 Februari 2021 | 13:50 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memperkirakan, dana senilai US$ 9,5 miliar atau sekitar Rp 133,038 triliun (kurs Rp 14.004 per dolar) akan masuk ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Perkiraan tersebut, berdasarkan pernyataan minat sejumlah pihak untuk mengucurkan dananya ke LPI.

Adapun pihak yang sudah menunjukan minatnya yaitu United States International Development Finance Corporation (US DFC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Caisse de depot et placement du Wuebec (CDBQ)-Kanada, dan APG-Belanda.

"Akumulasi dari LOI (Letter of Investment) hingga mencapai US$ 9,5 miliar,” ucap Airlangga dalam seminar daring Indonesia Economic Outlook '21 pada Senin (8/2/2021).

Airlangga menuturkan, pemerintah juga telah menjalankan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan minat investor agar menanamkan modal di Indonesia.

Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berupaya untuk memperbaiki perizinan berusaha yang berbelit atau tumpang tindih selama ini, melalui reformasi kebijakan. Selain itu, perizinan berusaha dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).

"Sekarang Indonesia memiliki iklim investasi yang lebih kondusif. Regulasi ini membuka peluang mempermudah berusaha di Indonesia, melalui regulasi, kepastian hukum, dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal,” kata Airlangga.

Investasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang diandalkan oleh pemerintah. Tahun 2021 ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen. Upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian Indonesia, masih terus berlanjut.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah akan senantiasa menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk memastikan kebijakan ekonomi dapat terlaksana dengan baik.

Saat ini, pemerintah sedang menjalakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk memutus penyebaran virus corona. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga dilanjutkan dengan alokasi Rp 619,83 triliun.

"Sinergisitas dan koordinasi kebijakan ekonomi akan mempercepat pemulihan ekonomi, sekaligus momentum transformasi ekonomi,” ucap Airlangga.

