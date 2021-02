13 Bandara AP I Raih The Voice of Customer Recognition dari ACI

Senin, 8 Februari 2021 | 17:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I meraih pengakuan The Voice of Customer Initiative dari Airport Council International (ACI). Inisiatif ini merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan bagi bandara-bandara yang tetap mendengar dan mengutamakan pelayanan terhadap pelanggannya selama pandemi Covid-19 pada 2020.

Ada pun 13 bandara Angkasa Pura I tersebut, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali; Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan; Bandara Internasional Yogyakarta; Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin; Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang; Bandara Adi Soemarmo, Solo; Bandara Sam Ratulangi, Manado; Bandara Lombok Praya; Bandara El Tari, Kupang;Bandara Pattimura, Ambon; dan Bandara Frans Kaisiepo, Biak.

"Pengakuan ini merupakan bukti terhadap berbagai upaya Angkasa Pura I yang tetap mengutamakan dan menjaga standar pelayanan di masa pademi Covid-19," kata Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam keterangan resmi, Senin (8/2/2021).

Seperti diketahui, lamjut dia, prosedur melakukan perjalanan udara pada masa pandemi tidak semudah dan senyaman dibanding prosedur pada masa normal sebelum pandemi.

Demi meminimalisir laju penularan virus, berbagai prosedur tambahan dan protokol kesehatan harus diterapkan. Hal ini berdampak pada bertambahnya proses passenger journey yang berpotensi mengurangi kenyamanan para pelanggan.

"Namun, pada situasi ini, Angkasa Pura I berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dengan membuat calon penumpang tetap merasa nyaman walau harus melalui beberapa prosedur tambahan," ujar Faik Fahmi.

Terkait pelayanan pada masa pandemi, papar Faik, Angkasa Pura I merupakan perusahaan yang sejak awal menyiapkan prosedur dan protokol pelayananan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Melalui protokol new normal perusahaan yang dibuat sejak awal pandemi untuk seluruh stakeholder bandara, diharapkan para stakeholder termasuk penumpang dapat memahami prosedur penerbangan pada masa pandemi dan pada akhirnya menimbulkan ketenangan, kenyamanan juga kepercayaan diri penumpang untuk melakukan perjalanan udara pada masa pandemi atau adaptasi kebiasaan baru karena penerapan protokol kesehatan dan pelayanan yang jelas.

Adapun protokol new normal atau protokol adaptasi kebiasaaan baru perusahaan mencakup 7 protokol, yaitu protokol new normal terkait tata cara pelayanan, protokol new normal untuk petugas/ pramusaji/ kasir/ juru masak, protokol new normal untuk perkantoran atau ruang usaha, protokol new normal bagi pengguna jasa/ pembeli, protokol new normal terkait metode transaksi, protokol new normal terkait pengiriman dan penerimaan barang, protokol new normal terkait pengelolaan sampah/ limbah.

"Seiring dengan diraihnya pengakuan ini, manajemen mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Angkasa Pura I atas kerja kerasnya selama ini. Semoga pengakuan ini menjadi penyemangat bagi insan Angkasa Pura I untuk tetap memberikan pelayanan terbaik di tengah masa pandemi ini," ujar Faik Fahmi.

Mengenai inisitiatif ini, Direktur Jenderal ACI World Luis Felipe de Oliveira mengatakan, inisiatif ini merupakan bentuk baru pengakuan yang terpisah dari Airport Service Quality (ASQ) Awards.

"Bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura I telah melakukan berbagai upaya signifikan dalam mengumpulkan respon penumpang melalui program Airport Service Quality dan inisiatif ini juga akan membantu pengelola bandara untuk memahami penumpang lebih baik".

Partisipasi Angkasa Pura I pada program ASQ Awards 2020 yang penilaiannya dilakukan selama empat triwulan berturut-turut menunjukkan komitmen yang tinggi perusahaan terhadap prioritas dan keunggulan pelayanan pelanggan pada masa pandemi.

