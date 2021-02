Indeks-indeks Acuan Wall Street Kompak Menguat ke Rekor Tertinggi

Selasa, 9 Februari 2021 | 06:31 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat ke rekor baru pada penutupan perdagangan Senin (8/2/2021). Investor tetap waspada akan stimulus Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,8% ke rekor tertinggi 31.385,76. S&P 500 juga naik 0,7% ke rekor tertinggi di 3.9155,59. Dow dan S&P 500 menguat dalam enam hari terakhir, tren terpanjang sejak Agustus lalu. Nasdaq menguat 1% ke rekor 13.987,64.

Bahkan indeks saham lapis dua Russell 2000 naik 2,5% ke level tertinggi. Pekan lalu, indeks tersebuit menguat 7,7%. Sepanjang 2021, Russell 2000 telah menguat 16%.

Sektor energi yang naik 4% menjadi pendorong bursa. Harga minyak Brent kembali ke level US$ 60 per barel. Saham maskapai juga naik ditopang rencana stimulus upah pekerja maskapai sebesar US$ 14 miliar. American Airlines naik 3,4%, United naik 5,2%, Delta naik 5,1%.

Menteri Keuangan Janet Yellen mendesak Kongres untuk segera meloloskan rencana stimulus Presiden Joe Biden supaya pasar tenaga kerja AS pulih sepenuhnya pada 2022.

Senat dan DPR AS meloloskan resolusi anggaran Jumat lalu, sekaligus memulai proses rekonsiliasi yang memungkinkan paket stimulus US$ 1,9 triliun dapat disahkan di tingkat Senat dengan suara mayoritas.

