Tesla Beli Bitcoin US$1,5 Miliar, Bisa Beli Mobil Pakai Bitcoin?

Selasa, 9 Februari 2021 | 07:07 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Tesla membeli bitcoin senilai US$ 1,5 miliar dan akan mulai menerima mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai metode pembayaran untuk produk-produknya, "tergantung ketentuan/regulasi dan persediaan terbatas". Demikian disampaikan Tesla dalam keterbukaan informasi ke otoritas bursa AS SEC, Senin (8/2/2021).

Tesla mengatakan tujuan membeli bitcoin untuk "meningkatkan fleksibilitas dalam proses diversifikasi dan memaksimalkan imbal hasil dari kas mereka". Dengan demikian, Tesla menjadi perusahaan otomotif pertama yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.

Investasi US$ 1,5 miliar ini signifikan secara persentase karena pada akhir 2020, Tesla memiliki kas sebesar US$ 19 miliar.

Namun, langkah ini memicu pertanyaan terkait perilaku CEO Tesla Elon Musk di jagat maya, pada khususnya Twitter, belakangan ini. Musk dituduh mendorong kenaikan aset kripto seperti bitcoin dan dogecoin melalui cuitan-cuitannya. Dua minggu lalu, Musk menaruh tagar #bitcoin di bio Twitternya. Hal ini membuat bitcoin naik 20%.

Bitcoin sendiri naik ke US$ 44.200 menyusul pengumuman Tesla. Saham Tesla sendiri naik 2%. Dalam keterbukaan informasinya, Tesla memperingatkan investor akan volatilitas bitcoin.

Pada tahun 2018, Musk sempat dipanggil SEC karena dituduh melakukan manipulasi pasar setelah men-tweet akan membuat Tesla menjadi perusahaan tertutup dengan membeli kembali saham di angka US$ 420 per lembar. Pada akhirnya Musk dan SEC berdamai, tetapi Musk harus membayar denda US$ 20 juta, ditambah US$ 20 juta untuk Tesla.

Sumber: CNBC.com