Bursa Asia Mixed di Tengah Menguatnya Wall Street dan Harga Minyak

Selasa, 9 Februari 2021 | 08:12 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Selasa (9/2/2021), di tengah-tengah menguatnya Wall Street dan harga minyak mentah dunia.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,32%, ASX 200 Australia turun 0,23%, dan Kospi Korea Selatan naik 0,81%.

Harga minyak Brent melampaui 60 dolar AS per barel, level tertinggi dalam setahun terakhir, didorong oleh pemangkasan pasokan di antara produsen-produsen utama dan harapan stimulus ekonomi AS.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April terangkat 1,22 dolar AS atau 2,1%, menjadi ditutup pada 60,56 dolar AS per barel. Sementara itu harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah 1,12 dolar AS atau 2%, menjadi menetap di 57,97 dolar AS per barel.

Menguatnya harga minyak mendorong emiten migas menguat. Di Australia, Santos naik 1,49%, Woodside Petroleum naik 0,74%. Di Jepang, Inpex naik 1,43%.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup menguat ke rekor baru pada penutupan perdagangan Senin (8/2/2021). Dow Jones Industrial Average naik 0,8% ke rekor tertinggi 31.385,76. S&P 500 juga naik 0,7% ke rekor tertinggi di 3.9155,59. Dow dan S&P 500 menguat dalam enam hari terakhir, tren terpanjang sejak Agustus lalu. Nasdaq menguat 1% ke rekor 13.987,64.

Menteri Keuangan Janet Yellen mendesak Kongres untuk segera meloloskan rencana stimulus Presiden Joe Biden supaya pasar tenaga kerja AS pulih sepenuhnya pada 2022.

Sumber: CNBC.com