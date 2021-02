IHSG Berpotensi Menguat, Valbury Rekomendasikan 6 Saham Ini

Selasa, 9 Februari 2021 | 09:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menurut riset Valbury Sekuritas, IHSG diperkirakan menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (9/2/2021), ditopang oleh mayoritas katalis positif bagi pasar saham BEI sebagai berikut ini: 1) Kemkeu mengalokasikan pembiayaan investasi Rp 184,46 triliun untuk tahun anggaran 2021, turun 28,2% dibandingkan pembiayaan investasi tahun lalu yang mencapai Rp 257 triliun, meskipun akhirnya hanya terealisasi Rp 104,7 triliun (+), 2) rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS (+), 3) indeks Wall Street pada perdagangan Senin (08/02) ditutup menguat (+).

Lalu, 4) Indeks bursa regional Asia diperkirakan mayoritas menguat (+), 5) WHO memutuskan rekomendasi penggunaan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca-Oxford, termasuk untuk kelompok orang dewasa tua (+), 6) Optimisme para investor terhadap stimulus Covid-19 antara lain didukung oleh pernyataan Janet Yellen mendesak Kongres untuk mengesahkan usulan stimulus Covid-19 senilai US$1,9 triliun (+), 7) Janet Yellen menyampaikan bahwa pasar tenaga kerja AS sedang stagnan perlu dukungan berupa paket bantuan pandemic virus Covid-19 yang senilai US$ 1,9 triliun (+), dan 8) Indeks berjangka Wall Street sementara bergerak di zona merah (-).

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Pemerintah kembali menambah alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini menjadi Rp 672,9 triliun. Angka ini melonjak dari alokasi awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 Rp 372,2 triliun, bahkan lebih tinggi dari realisasi PEN 2020 Rp 579,78 triliun. Belanja negara dalam APBN 2021 ditargetkan mencapai Rp 2.750 triliun, naik dari realisasi 2020 Rp 2.589,9 triliun. Adapun alokasi untuk program PEN mencapai Rp 627,9 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim sejumlah investor asing telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bernama, Indonesia Investment Authority (INA). Total komitmen investasi itu mencapai US$9,5 miliar. Investor asing itu berasal dari sejumlah negara antara lain, AS dan Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Selain itu, Kanada melalui Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dan perusahaan pengelolaan aset, Belanda yakni APG-Netherland.

Sentimen pasar dari luar negeri:

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen mengatakan lapangan kerja AS mandek dan mungkin tidak akan pulih selama bertahun-tahun akibat dampak pandemi Covid-19. Yellen mengatakan lapangan kerja AS sulit pulih tanpa dukungan yang dijanjikan oleh Presiden Joe Biden dengan paket bantuan pandeminya. Namun, Yellen memperkirakan, jika paket US$ 1,9 triliun Biden disahkan, tenaga kerja AS akan kembali bekerja penuh tahun 2022.

Rekomendasi perdagangan saham hari ini:

JSMR: Trading Buy

• Close 4600, TP 4700

• Boleh buy di level 4500-4600

• Resistance di 4700 & support di 4500

• Waspadai jika tembus di 4500

• Batasi risiko di 4425

PGAS: Trading Buy

• Close 1495, TP 1580

• Boleh buy di level 1450-1495

• Resistance di 1580 & support di 1450

• Waspadai jika tembus di 1450

• Batasi risiko di 1400

UNTR : Trading Buy

• Close 24325, TP 24850

• Boleh buy di level 23600-24325

• Resistance di 24850 & support di 23600

• Waspadai jika tembus di 23600

• Batasi risiko di 23300

ANTM: Trading Buy

• Close 2830, TP 2950

• Boleh buy di level 2740-2830

• Resistance di 2950 & support di 2740

• Waspadai jika tembus di 2740

• Batasi risiko di 2690

ADHI: Trading Buy

• Close 1530, TP 1575

• Boleh buy di level 1445-1530

• Resistance di 1575 & support di 1445

• Waspadai jika tembus di 1445

• Batasi risiko di 1415

PTPP: Trading Buy

• Close 1800, TP 1850

• Boleh buy di level 1715-1800

• Resistance di 1850 & support di 1715

• Waspadai jika tembus di 1715

• Batasi risiko di 1795

Sumber: BeritaSatu.com