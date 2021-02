CIMB Niaga Sediakan Mesin Setor Tunai untuk Korporasi

Head of Sales and Distribution CIMB Niaga Robby Mondong bersama Head of Marketing, Brand, and Customer Experience CIMB Niaga Toni Darusman berbincang dengan nasabah yang bertransaksi di Kantor Cabang Graha CIMB Niaga, Jakarta, dalam suasana Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), Jumat (4/9/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Uthan AR)