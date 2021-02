KAI Terapkan Grafik Perjalanan KA Terbaru Mulai Besok

Selasa, 9 Februari 2021 | 15:30 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mulai memberlakukan grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2021 pada Rabu (10/2/2021).

Diberlakukannya Gapeka 2021 ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1385 Tahun 2020 tentang Penetapan Grafik Perjalanan Kereta Api Tahun 2021 dan KP 1362 Tahun 2020 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian pada Grafik Perjalanan Kereta Api Tahun 2021.

Executive Vice President Daop 1 Jakarta, Eko Purwanto mengatakan, PT KAI Daop 1 Jakarta berharap dengan pemberlakuan Gapeka 2021 ini, pelanggan kereta api (KA) semakin antusias menggunakan transportasi KA karena KAI terus berinovasi dan melakukan peningkatan serta perbaikan dalam layanan KA.

"Khusus KAI Daop 1 Jakarta, Gapeka 2021 mengalami peningkatan jumlah perjalanan KA, yakni dari 1.636 perjalanan KA pada 2019 menjadi 1.662 perjalanan KA pada tahun ini," kata Eko dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com, Selasa (9/2/2021).

Secara rinci jumlah perjalanan KA di area KAI Daop 1 Jakarta, antara lain 93 KA jarak jauh, 49 KA fakultatif, 54 KA barang, 32 KA lokal, 1.151 KA commuter, 70 KA bandara, 65 dinas rangkaian, dan 148 dinas lokomotif.

Eko mengungkapkan, dengan resminya diberlakukan Gapeka 2021, pelanggan KA sudah dapat memesan tiket untuk keberangkatan 10 Februari 2021 dan seterusnya di aplikasi KAI Access, situs KAI, dan saluran pembelian online lainnya.

"PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau pelanggan KA untuk memastikan kembali jadwal perjalanan sebelum memesan tiket agar tidak tertinggal KA. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan jadwal keberangkatan KA pada Gapeka 2021" jelas Eko Purwanto.

Salah perubahan jadwal adalah KA Argo Lawu relasi Stasiun Gambir menuju Stasiun Solo Balapan yang semula berangkat dari Gambir pukul 21.00 WIB, mulai 10 Februari berubah keberangkatannya menjadi pukul 20.00 WIB atau lebih awal 60 menit,

Adapun peningkatan layanan KA di wilayah Daop 1 Jakarta yang berlaku pada Gapeka 2021 antara lain, penambahan KA lokal Merak menjadi 14 perjalanan KA dari sebelumnya hanya 12 perjalanan KA, perubahan relasi KA lokal Walahar yang sebelumnya memiliki relasi Tanjung Priok - Cikampek - Purwakarta menjadi Cikarang - Cikampek - Purwakarta.

Penambahan pemberhentian jumlah KA jarak jauh di Stasiun Bekasi, yakni 24 KA melayani penumpang naik dan 42 KA melayani penumpang turun sehingga pada Gapeka 2021 terdapat 66 KA jarak jauh yang melayani naik/turun penumpang di Stasiun Bekasi.

Selain itu, terdapat peningkatan kecepatan yang berdampak pada pengurangan waktu tempuh. Pada lintas Jatinegara - Bekasi dari 90km per jam menjadi 100 km per jam. Lintas Bekasi - Cikampek dari 100km per jam menjadi 105 km per jam, lintas Jatinegara-Bekasi (doube-double track/DDT) dari 90km per jam menjadi 100 km per jam, dan lintas Serang-Rangkasbitung dari 65 km per jam menjadi 80 km per jam. Lalu ada pula perubahan nama KA Bangunkarta menjadi KA Brawijaya dan KA Anjasmoro menjadi KA Bangunkarta.

