Waduh! Indonesia Bisa Terlempar dari Negara Berpendapatan Menengah

Selasa, 9 Februari 2021 | 19:31 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Indonesia bisa kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country) apabila tidak bisa menangani dampak pandemi Covid-19.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pada akhir tahun 2019 Indonesia sudah naik kelas dan masuk pada kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) dengan tingkat penghasilan di atas US$ 4.046 per kapita. Namun pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi di tahun 2020 minus 2,07%.

“Apabila pertumbuhan pada tahun 2021 bisa mencapai 4,5% sampai 5% dan tahun 2022 bisa 5%, maka kita akan kembali ke angka di atas US$ 4.000 sehingga masuk lagi di upper middle country,” ucap Suharso dalam konferensi pers di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

BACA JUGA UU Cipta Kerja Dianggap Sebagai Solusi Permasalahan Produktivitas Pekerja

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita dalam empat kategori, yaitu low income (US$ 1.035), lower middle income (US$ 1.036 – US$ 4.045), upper middle income (US$ 4.046 – US$ 12.535) dan high income (>US$ 12.535).

Suharso mengatakan bila pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 5%, maka Indonesia belum mampu melepaskan diri dari kategori jebakan negara berpendapatan menengah sebelum 2045. Dengan pertumbuhan ekonomi 5%, pemerintah belum bisa mengembalikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19. Bila pertumbuhan ekonomi domestik sampai 6 sebelum tahun 2045 Indonesia bisa mencapai menjadi negara high income economy. “Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh sampai dengan 7% pada tahun 2040 kita sudah mencapai di atas threshold US$ 12.535,” ucap Suharso.

Sumber: BeritaSatu.com