Gunakan 12 Pesawat Bombardier CRJ 1000, Garuda Rugi US$ 30 Juta Per Tahun

Rabu, 10 Februari 2021 | 14:39 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah memutuskan untuk mengakhiri secara sepihak kontrak sewa dan akan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 kepada Nordic Aviation Capital (NAC), yang sebetulnya akan jatuh tempo pada 2027. Keputusan pengembalian pesawat atau early termination ini sudah dimulai dengan pemberhentian operasi pesawat sejak 1 Februari 2021.

BACA JUGA Ini Alasan Garuda Indonesia Kembalikan 12 Pesawat Bombardier

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyampaikan, selama menyewa Bombardier CRJ 1000 sekitar 8 tahun, Garuda Indonesia terus merugi karena ternyata pesawat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. “Selama mengoperasikan pesawat ini, setiap tahunnya secara rata-rata kita mengalami kerugian penggunaan pesawat CRJ ini lebih dari US$ 30 juta per tahun, sementara sewa pesawatnya untuk 12 pesawat di angka US$ 27 juta,” kata irfan Setiaputra dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (10/2/2021).

Dengan melakukan penghentian kontrak sebelum jatuh tempo, menurut Irfan potensi kerugian hingga US$ 220 juta bisa dihindari. “Apabila kita terminasi pada 1 Februari kemarin sampai dengan akhir masa kontraknya, kita akan saving di angka lebih dari US$ 220 juta. Ini sebuah upaya kita untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kerugian dari penggunaan pesawat ini di Garuda,” kata Irfan.

Sementara untuk memastikan konektivitas tetap berlangsung, menurut Irfan rute-rute yang sebelumnya dilayani oleh pesawat Bombardier CRJ 1000 akan diganti dengan Boeing 737-800 yang dimiliki Garuda.

Sumber: BeritaSatu.com