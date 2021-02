Putuskan Kontrak Sewa Bombardier, Garuda Lobi Keringanan Denda

Rabu, 10 Februari 2021 | 18:49 WIB

Oleh : Herman / WBP

Sebuah pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen sub merek Explore Jet milik maskapai Garuda Indonesia melintasi jalur taksi Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Selasa (28/10). (Foto: Antara/Joko Sulistyo)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah memutuskan untuk mengakhiri secara sepihak kontrak sewa dan akan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 kepada Nordic Aviation Capital (NAC), yang sebetulnya baru akan jatuh tempo pada 2027.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyadari bahwa keputusan ini akan menimbulkan konsekuensi terpisah. Namun Irfan menegaskan, pihak Garuda siap menghadapi konsekuensi tersebut. “Di dalam perjanjian kontrak leasing, apabila Garuda memutuskan leasing di tengah waktu, disebutkan bahwa Garuda harus membayar seluruh sisa masa kontrak tersebut sesuai dengan masa kontrak bulanannya,” kata Irfan Setiaputra dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (10/2/2021).

Menurut Irfan, negosiasi terus dilakukan antara pihak Garuda dengan NAC agar pihak Garuda bisa mendapatkan keringanan denda pemutusan kontrak. Namun hingga kini belum menemukan titik temu. “Kami tentunya meminta menegosiasi dengan harga yang jauh lebih rendah. Harga ini yang tidak ketemu, dan permintaan mereka menurut kami tidak masuk akal. Bukannya turun, malah naik setiap kali negosiasi,” kata Irfan.

Selama menyewa Bombardier CRJ 1000 sekitar 8 tahun, menurut Irfan, Garuda Indonesia terus merugi karena ternyata pesawat tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia. “Selama mengoperasikan pesawat ini, setiap tahunnya secara rata-rata kita mengalami kerugian penggunaan pesawat CRJ ini lebih dari US$ 30 juta per tahun, sementara sewa pesawatnya untuk 12 pesawat di angka US$ 27 juta,” kata Irfan

Dengan melakukan penghentian kontrak sebelum jatuh tempo, menurut Irfan potensi kerugian hingga US$ 220 juta bisa dihindari. “Apabila kita terminasi pada 1 Februari kemarin sampai dengan akhir masa kontraknya, kita akan saving di angka lebih dari US$ 220 juta. Ini sebuah upaya kita untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kerugian dari penggunaan pesawat ini di Garuda,” kata Irfan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyampaikan, Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia harus mengambil langkah tegas dalam merespon sikap NAC tersebut.

“Saya rasa kita tidak mau dilecehkan, apalagi ini kan ada dua isu. Pertama memang ada kasus hukumnya, dan kedua kita dalam situasi pandemi. Jadi sudah seyogyanya kita berdiri sama tinggi,” kata Erick.

Menurut Erick, keputusan penghentian sewa keputusan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 juga atas beberapa pertimbangan. Selain mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai langkah efisiensi untuk mencegah kerugian yang semakin besar, langkah ini juga melihat keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan juga penyelidikan Serious Fraud Office (SFO) Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011.

Selain memutuskan untuk mengakhiri kontrak dan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 kepada NAC, menurut Erick Garuda saat ini juga tengah melakukan negosiasi early payment settlement contract financial list untuk enam pesawat jenis yang sama dari Export Development Canada (EDC) yang jatuh tempo pada 2024. “Proses negosiasi ini sudah terjadi berulang kali antara Garuda dan NAC, dan tentu ini niat baik kami. Tapi sayangnya early termination ini belum mendapat respon dari mereka. Sedangkan proses negosiasi dari EDC masih terus berlangsung,” kata Erick.

Sumber: BeritaSatu.com