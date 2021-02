Harga Minyak Mentah Dunia Terus Menguat Seiring Harapan Pemulihan Ekonomi

Kamis, 11 Februari 2021 | 07:17 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terus menguat selama sembilan hari berturut-turut pada penutupan perdagangan Rabu (10/2/2021). Reli terpanjang dalam dua tahun terakhir ini ditopang pemangkasan produksi dan proses vaksinasi yang diharapkan memulihkan permintaan akan minyak.

Persediaan minyak mentah AS pekan ini secara tidak terduga turun 6,6 juta barel, sementara survei Reuters memperkirakan kenaikan 985.000 barel.

Pada hari Rabu kemarin, harga minyak mentah jenis Brent ditutup naik 0,6% ke US$ 61,47 per barel, sementara harga minyak mentah WTI naik 0,55% ke US$ 58,68 per barel. Pagi ini, Kamis (11/2/2021), WTI turun 0,61% ke US$ 58,32 per barel, Brent naik 0,62% ke US$ 61,47 per barel.

"Kisaran harga saat ini lebih sehat daripada harga pasar dan sangat tergantung akan pemangkasan produksi, sementara permintaan masih menjalani pemulihan," kata Bjornar Tonhaugen dari Rystad Energy.

Menguatnya harga minyak sudah terlihat sejak November 2020 ketika program vaksinasi mulai berjalan di seluruh dunia, program stimulus mulai diluncurkan, dan produsen minyak dunia mulai mengurangi produksi.

Sumber: CNBC.com