Mayoritas Bursa Asia Libur, Hang Seng dan Straits Times Melemah

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Australia, Hong Kong, dan Singapura dibuka melemah pada perdagangan Kamis (11/2/2021). Mayoritas bursa Asia ditutup hari ini menyambut Imlek.

Hang Seng Hong Kong turun 0,55%, Straits Times Index Singapura turun 0,27%, S&P/ASX 200 Australia relatif datar.

Ketua the Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kebijakan moneter harus bersabar dan akomodatif untuk menopang perekonomian yang masih menghadapi tantangan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja masih jauh dari titik seharusnya.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik tipis ke rekor penutupan tertinggi pada perdagangan Rabu (10/2/2021), sementara indeks-indeks acuan Wall Street lainnya terkoreksi. Data inflasi dan laporan keuangan menjadi sentimen penggerak pasar.

Dow Jones menguat 0,2%, S&P 500 terkoreksi 0,03%, dan Nasdaq turun 0,25%.

Pada hari Rabu kemarin, harga minyak mentah jenis Brent ditutup naik 0,6% ke US$ 61,47 per barel, sementara harga minyak mentah WTI naik 0,55% ke US$ 58,68 per barel. Pagi ini, Kamis (11/2/2021), WTI turun 0,61% ke US$ 58,32 per barel, Brent naik 0,62% ke US$ 61,47 per barel.

