Jawab Kebutuhan Data, BEI Luncurkan IDX Equity End of Day

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meluncurkan produk data terbaru End of Day atau disebut juga IDX Equity Data EoD untuk memenuhi tingginya animo pasar akan kebutuhan data BEI. Peluncuran tersebut dilakukan setelah pada awal Januari 2021 bursa meluncurkan produk Non-Display dan IDX Data Reference.

Dalam keterangan resmi BEI, Kamis (11/2/2021), dijelaskan bahwa IDX Equity Data EoD adalah lisensi yang diberikan BEI untuk menggunakan sistem BEI berisi data penutupan perdagangan yang didistribusikan setiap akhir perdagangan bursa. Peluncuran produk ini merupakan upaya BEI untuk mendukung pengembangan bisnis bagi penerima lisensi baik lokal dan asing, financial application developer, fintech startups, bank kustodi, perusahaan tercatat (listed companies), analis pasar, penasihat keuangan, institusi riset, anggota bursa, bank, manajer investasi, serta seluruh stakeholders pasar modal di Indonesia. "Peluncuran rangkaian seri baru produk End of Day juga dirancang agar mempermudah pelaku pasar melakukan analisis, menyusun strategi perusahaan, maupun mengambil keputusan bisnis dan investasi yang tepat dengan lebih mudah," demikian keterangan BEI.

Setelah IDX Equity Data EoD yang telah lama digunakan oleh penerima lisensi, kini BEI melakukan diversifikasi produk IDX Equity Data EoD menjadi beberapa seri produk baru.

Seri tersebut terdiri dari IDX Equity EoD Professional. Produk ini berisi data perdagangan saham terkait previous, high, low, close, change, volume, value, frequency, weight, best bid, best offer di semua papan perdagangan bursa. Lalu seri IDX Equity EoD Basic dan seri IDX Equity EoD Indices.

Selain itu, ada seri IDX Equity EoD Indices Weight. Produk ini berisi data bobot indeks yang terdiri dari shares for indices, last price, market capitulation, dan weight. Ada juga IDX Equity EoD Recapitulation.

Sementara sebagai nilai tambah atas peluncuran rangkaian produk End of Day, BEI memberikan penawaran menarik bagi stakeholders yang ingin berlangganan Data End of Day. Penawaran tersebut berupa pembebasan biaya lisensi untuk 1 bulan pertama dan potongan harga 50% untuk dua bulan berikutnya.

