Dana BRIN Terbatas dan Terkendala Perpres

Jakarta, Beritasatu.com — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diamanatkan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SNIPT) perlu segera didirikan. Hingga saat ini, pendirian BRIN terkendala peraturan presiden (perpres).

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro juga memaparkan kendala lain yang dihadapi kementeriannya karena keterbatasan anggaran. Kemenristek/BRIN hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun. “Padahal, hasil temuan atau riset jangan sampai terhenti di lab atau publikasi, tapi harus dilanjutkan ke arah industri. Itulah inovasi sebenarnya. Inovasi yang langsung disukai masyarakat,” tandasnya dalam sebuah focus group discussion (FGD), Selasa (9/2/2021).

Teknologi dan inovasi ini bukan isu jangka panjang, dan isu dalam tatanan konsep, tapi merupakan prasyarat upaya untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan. Adapun komponen ekonomi Indonesia masih di-drive konsumsi. Padahal pertumbuhan yang mengandalkan konsumsi tidak bisa meningkatkan ekonomi dengan cepat.

“Selain konsumsi, dorong juga investasi. Jadi, sangat tepat kalau pemerintah saat ini mendorong investasi sebagai salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Investasi itu syarat percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi sangat diperlukan, tapi tidak cukup dengan itu. Investasi besar, tapi harus komplit hingga bisa menumbuhkan investasi dari dalam negeri, tak hanya mengandalkan investasi asing. Tak cukup dengan investasi, karena investasi ada batasnya, apalagi kalau tidak ada transfer teknologinya untuk kita,” paparnya.

Agar investasi berkelanjutan, lanjut dia, inovasi menjadi penting karena bisa menciptakan daya saing produk atau negara. Sedangkan jika hanya bisa menjiplak, meniru, atau merakit, maka Indonesia tidak punya daya saing.

Tiru Kesuksesan Korsel

Susunan organisasi BRIN dalam perpres Indonesia, lanjut Bambang, harus mengedepankan inovasi agar pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam tempo panjang, seperti yang pernah dilakukan Korea Selatan sehingga menjadi high income country dengan income per capita di atas US$ 12.535. Sementara Indonsia kembali menjadi lower middle income country (kelompok dengan pendapatan per kapita US$ 1.036 – 4.045) karena terdampak pandemi. Padahal sebelumnya RI sempat masuk upper -middle income country (kelompok dengan pendapatan per kapita US$ 4.046 – 12.535).

“Bagaimana bisa mencapai ke sana (menjadi high income country), salah satu syaratnya adalah harus ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam tempo yang panjang, seperti yang pernah dilakukan Tiongkok. Negara itu pernah tumbuh double digit selama 10 tahun lebih. Itulah yang membuat mereka loncat langsung menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia dengan pendapatan per kapitanya hampir mendekati high income country,” ucapnya.

