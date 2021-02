Indosat Semangati Karyawan Hadapi Pandemi

Director and Chief Operating Officer Indosat Ooredoo Vikram Sinha (kiri atas), Head of GSMA APAC Julian Gorman (kanan atas), Executive Director Head of Digital Bank di PT Bank UOB Indonesia Fajar Septandri Maharjaya (kiri bawah) dan Country Director Facebook Indonesia Pieter Lydian (kanan bawah) saat berbincang di acara Digital Transformation Outlook 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis, 14 Januari 2021. Talk show tersebut membahas pandangan transformasi digital tahun 2021 di industri telekomunikasi. (Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal)