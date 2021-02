Harga Minyak Mentah Mulai Melemah Lagi

Jumat, 12 Februari 2021 | 07:43 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan Kamis (11/2/2021), setelah sempat menguat belakangan ini. Pemangkasan produksi dan vaksinasi masih menjadi pembentuk harga minyak.

Harga minyak mentah Brent turun 0,42% ke US$ 61,21 per barel, sementara WTI turun 0,75% ke US$ 58,24 per barel pada penutupan Kamis kemarin. Pagi ini (12/2/2021), WTI kembali terkoreksi 0,57% ke US$ 57,91, sedangkan Brent turun 0,54% ke US$ 61,14.

Persediaan minyak pekan lalu turun 6,6 juta barel ke 469 juta barel, terendah sejak Maret. Sebagai perbandingan, analis-analis yang disurvei Reuters memperkirakan kenaikan 985.000 barel.

Brent naik dalam sembilan hari berturut-turut, kenaikan terpanjang sejak Januari 2019. Sementara WTI naik delapan hari berturut-turut.

Menguatnya harga minyak sudah terlihat sejak November 2020 ketika program vaksinasi mulai berjalan di seluruh dunia, program stimulus mulai diluncurkan, dan produsen minyak dunia mulai mengurangi produksi.

