Mayoritas Bursa Asia Libur Imlek, Australia dan Jepang Melemah

Singapura, Beritasatu.com - Mayoritas bursa Asia ditutup pada perdagangan hari ini, Jumat (12/2/2021), karena bertepatan dengan libur Imlek. Bursa Australia dan Jepang yang tetap beroperasi bergerak melemah.

Di Australia, ASX 200 turun 0,21%. Sektor finansial, energi dan material melemah. Saham ANZ naik 0,12%, Commonwealth Bank naik 0,34%, Westpac turun 0,13%, dan National Australia Bank turun 0,12%.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,22%, Topix juga turun tipis.

Dow Jones Industrial Average ditutup datar, sementara S&P 500 dan Nasdaq menguat tipis pada perdagangan Kamis (11/2/2021). Penguatan Wall Street bulan Februari mulai kehilangan momentum.

Dow Jones Industrial Average turun 0,02%, S&P 500 naik 0,17%, Nasdaq naik 0,38%.

Data ketenagakerjaan meleset dari estimasi analis. Klaim pengangguran minggu lalu bertambah 793.000, sementara estimasi analis Dow Jones ada di angka 760.000.

Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan Kamis (11/2/2021), setelah sempat menguat belakangan ini. Pemangkasan produksi dan vaksinasi masih menjadi pembentuk harga minyak.

Harga minyak mentah Brent turun 0,42% ke US$ 61,21 per barel, sementara WTI turun 0,75% ke US$ 58,24 per barel pada penutupan Kamis kemarin. Pagi ini (12/2/2021), WTI kembali terkoreksi 0,57% ke US$ 57,91, sedangkan Brent turun 0,54% ke US$ 61,14.

