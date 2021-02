Harga Emas Jatuh Imbas Stabilnya Dolar

Sabtu, 13 Februari 2021 | 07:19 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Jumat (12/2/2021) waktu Amerika atau Sabtu dini hari WIB (13/2/2021) karena dolar stabil. Sementara platinum mencetak kenaikan mingguan terbesar sejak Maret 2020 di tengah ekspektasi kebangkitan permintaan sektor otomotif.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.822,15 per ons pada Sabtu (13/2/2021) pukul 02.04 WIB. Sementara emas berjangka AS melemah 0,2% menjadi US$ 1.823,20.

Kondisi makro tetap mendukung harga emas. "Kemungkinan emas akan melanjutkan tren kenaikan dalam beberapa minggu mendatang karena ekspektasi dolar melemah di samping imbal hasil riil tetap rendah atau negatif," kata analis Standard Chartered Suki Cooper.

“Fokus pasar tetap pada jumlah dan waktu stimulus fiskal AS, ekspektasi inflasi dan progres vaksinasi,” tambahnya.

Emas juga menctat kenaikan mingguan pertamanya dalam tiga minggu, dibantu ekspektasi paket bantuan virus corona US$ 1,9 triliun, mengingat statusnya sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang kemungkinan dipicu oleh stimulus meluas.

Sementara harga platinum di pasar spot naik 1% menjadi US$ 1.246.48 per ons setelah melompat ke US$ 1.268.88 pada Kamis. Secara mingguan naik lebih dari 10%. Paladium menguat 1,8% menjadi US$ 2.386,94.

Kedua logam tersebut digunakan oleh produsen mobil di konverter katalitik untuk membersihkan asap knalpot mobil.

“Ada kekhawatiran tentang ketatnya pasar untuk platinum. Trennya bullish (menguat)," kata Fawad Razaqzada, analis pasar di ThinkMarkets.

Sementara perak naik 1,2% menjadi US$ 27,26 per ounce.

