Dalam 10 Hari Perdagangan, Harga Minyak Catat Tren Positif Sembilan Kali

Sabtu, 13 Februari 2021 | 09:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak dunia naik tipis pada perdagangan Jumat atau Sabtu dini hari WIB (13/2/2021) didukung harapan stimulus AS. Namun prospek melemahnya permintaan dari OPEC dan Badan Energi Internasional membatasi kenaikan. Dalam 10 hari perdagangan terakhir, harga minyak naik sembilan kali.

Minyak mentah Brent naik 2,11% menjadi US$ 62,43 per barel setelah sempat mencapai level US$ 62,83, tertinggi sejak 22 Januari 2020. Adapun minyak AS bertambah 2,11% ke US$ 59,47 per barel setelah sempat ke level US$ 59,82, tertinggi sejak 9 Januari 2020.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Mulai Melemah Lagi

Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan kelompok bipartisan wali kota dan gubernur di tengah upaya mendorong persetujuan rencana bantuan Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu jutaan pekerja yang menganggur.

Sementara ketiga indeks saham utama AS berada di jalur positif mencatat kenaikan mingguan kedua berturut-turut. Penurunan tajam kasus Covid-19 baru dan rawat inap meningkatkan harapan kehidupan akan kembali normal.

"Stimulus AS dan progres vaksin yang sedang berlangsung kemungkinan akan mendukung pasar minyak," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch.

Harga minyak telah meningkat selama beberapa pekan terakhir karena pengurangan produksi Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen sekutu.

OPEC minggu ini, menurunkan ekspektasi permintaan minyak global pada 2021, dengan memangkas perkiraannya sebesar 110.000 barel per hari (bph) menjadi 5,79 juta barel per hari.

Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan pasokan minyak masih melebihi permintaan global, meskipun vaksin Covid-19 diharapkan mendukung pemulihan permintaan. "Laporan (IEA) menggambarkan hal yang lebih pesimistis daripada yang diperkirakan pelaku pasar karena saati ini harga tinggi," kata Commerzbank.

Data permintaan importir minyak terbesar dunia juga memberikan gambaran suram. Jumlah orang yang melakukan perjalanan di Tiongkok menjelang liburan Tahun Baru Imlek anjlok hingga 70% dari 2 tahun lalu karena pembatasan virus corona mengekang migrasi domestik tahunan terbesar di dunia, data resmi menunjukkan.

ABN Amro merevisi perkiraan harga minyak Brent 2021 sedikit lebih tinggi menjadi US$ 55 per barel, tetapi memperingatkan melemahnya permintaan. "Pemulihan permintaan terbesar harus datang dari sektor penerbangan," kata bank tersebut.

Namun ABM Amro belum melihat pemulihan besar di sektor penerbangan pada tahun ini.

Sumber: CNBC