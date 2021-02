Ini Sentimen-sentimen Penggerak Wall Street Seminggu ke Depan

Minggu, 14 Februari 2021 | 08:36 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Pergerakan Wall Street pekan depan akan didominasi tiga sentimen utama, yaitu perkembangan stimulus, laporan keuangan emiten, dan pengumuman risalah rapat bank sentral AS (The Federal Reserve) terkait inflasi dan suku bunga.

"Pasar menanti seberapa besar paket stimulus. Ini sangat penting. Demokrat bisa merealisasikannya lewat rekonsiliasi," kata Quincy Krosby, analis dari Prudential Financial kepada CNBC.

Krosby mengatakan Demokrat bisa meloloskan RUU tersebut melalui mayoritas sederhana, daripada harus negosiasi untuk mencapai kesepaktan bipartisan dengan Republikan. Pasar tadinya mengantisipasi paket stimulus yang disetujui bakal berada di kisaran US$1 triliun, lebih rendah dari yang diinginkan Presiden Joe Biden sebesar US$ 1,9 triliun. Namun, tampaknya Republikan mulai menghangat dan pada akhirnya, pasar memperkirakan stimulus akan ada di tengah di angka US$ 1,5 triliun.

Voting RUU Stimulus direncanakan 22 Februari dan bisa diundang-undangkan awal Maret.

BACA JUGA Dow Menguat Cetak Rekor, Secara Mingguan Bursa AS Positif

Pengesahan RUU Stimulus diperkirakan bakal meningkatkan inflasi. The Fed mengatakan masih menoleransi inflasi di atas target 2%. Inflasi tahunan ada di 1,4% pada Januari lalu.

Yield obligasi tenor 10 tahun menembus angka 1,2% pekan lalu, pertama kalinya sejak Maret. Naiknya imbal hasil membawa optimisme pemulihan ekonomi, juga ekspektasi inflasi naik.

Emiten yang belum melaporkan laporan keuangan tinggal sedikit, tetapi masih tersisa beberapa emiten seperti Walmart, CVS Health, Occidental Petroleum, AIG, Hilton Worldwide, Allianz, dll.

Pasar juga menantiikan data perumahan. Asosiasi Nasional Pembanghun Rumah akan meluncurkan indeks pasar properti pada hari Rabu, diikuti oleh data penjualan rumah dan perizinan bangunan dari pemerintah pada hari Kamis. Asosiasi Realtor Nasional akan mengumumkan data penjualan rumah pada hari Jumat depan.

Pada hari Kamis, DPR AS akan melakukan rapat dengar pendapat terkait fenomena saham GameStop dan short sell. CEO Robinhood, Melvin Capital dan Citadel adalah beberapa nama yang akan dipanggil.

Sumber: CNBC.com