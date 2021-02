Peluang Ekspor di Masa Pemulihan Ekonomi Harus Dimanfaatkan

Minggu, 14 Februari 2021 | 12:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menilai, surplus neraca perdagangan di 2020 adalah kondisi surplus yang tidak “sehat”. Sebab surplus tersebut bukan disebabkan oleh peningkatan ekspor, melainkan disebabkan oleh penurunan impor yang sangat tajam, terutama impor barang-barang produktif.

Agar surplus neraca perdagangan di 2021 bisa lebih “sehat”, menurut Faisal, Indonesia harus lebih jeli melihat kondisi ekonomi global dan juga negara-negara mitra dagang. Karena sebetulnya ada peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja perdagangan. Apalagi di 2021 ini kondisinya diprediksi akan lebih baik dibandingkan 2020.

“Kalau kita lihat berbagai prediksi di 2021, ekonomi sudah mulai rebound lagi. Sejalan dengan itu, perdagangan dunia juga meningkat, impor berbagai negara juga meningkat. Jadi mestinya peluang ekspor pada tahap pemulihan di 2021 ini bisa dimanfaatkan. Melihat peluang global yang seperti ini, Indonesia juga mesti pintar-pintar mencari strategi ekspor, terutama ke negara-negara yang relatif sudah bisa menanggulangi pandeminya, misalnya Tiongkok,” kata Mohammad Faisal kepada Beritasatu.com, Minggu (14/2/2021).

Untuk mendorong kinerja ekspor, menurut Faisal perlu ada strategi transformasi. Bila Indonesia masih menggunakan cara-cara lama yang lebih mengandalkan ekspor komoditas, kondisinya akan sulit dan tidak akan berkelanjutan. Karenanya, harus ada upaya transformasi.

“Industri manufaktur yang bisa memproduksi barang-barang dengan nilai tambah lebih tinggi harus bisa didorong strateginya dan harus komprehensif. Sebab ini berkaitan dengan bagaimana menarik investasi, bagaimana kemudian strategi industri manufakturnya itu sendiri sampai logistik dan lain-lain, sehingga industri manufaktur kita bisa naik atau punya daya saing dibandingkan yang lain,” kata Faisal.

Strategi menembus pasar-pasar non tradisional juga penting untuk dilakukan. Namun, perlu juga dilihat apakah negara tersebut sudah relatif bisa menangani pandemi.

“Kita lihat dulu mana saja pasar non tradisional yang sudah pulih. Tapi yang jelas upaya untuk mendorong ekspor ke pasar non tradisional ini memang salah satu yang bisa ditempuh, supaya ada diversifikasi negara tujuan ekspor. Sehingga apabila terjadi hal-hal seperti guncangan ekonomi yang mengganggu pasar tradisional, ekspor kita bisa lebih stabil atau tidak terlalu banyak terkena tekanan,” kata Faisal.

Sebelumnya di tahun 2020 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 21,74 miliar. Surplus ini dihasilkan oleh kinerja ekspor yang mencapai US$ 163,31 miliar dan impor US$ 141,57 miliar.

Kinerja ekspor dan impor di 2020 ini sama-sama mengalami kontraksi. Namun, impor mengalami kontraksi yang lebih dalam. Total nilai ekspor Indonesia sepanjang 2020 turun 2,61% dibanding periode yang sama tahun 2019, sedangkan impor turun 17,34%.

