PMI Manufaktur Terus Ekspansif, Pertanda Pulih?

Jakarta, Beritasatu.com – Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Januari 2021 kembali ekspansif dan berada di level 52,2, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 51,3. Angka indeks di atas 50 ini diartikan mengalami ekspansi, sedangkan di bawah 50 berarti kontraksi.

Pemerintah menyebut peningkatan PMI manufaktur Indonesia ini merupakan bentuk nyata terhadap pemulihan sektor industri di tengah terpaan dampak pandemi Covid-19, serta wujud dari ekspansifnya sektor manufaktur.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai, terus ekspansifnya PMI manufaktur Indonesia ini belum menggambarkan kondisi riil di industri dan masyarakat. Pasalnya kinerja industri manufaktur saat ini masih terbatas akibat daya beli masyarakat yang melemah sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Kalau kita bedah lebih dalam, kondisi PMI manufaktur Indonesia ini belum mencerminkan kondisi riil. Kenapa? Kalau memang dibilang pulih, kok industri masih banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Artinya industri memang bekerja, tetapi belum pada utilisasi industri itu karena banyak yang di-PHK. Jadi, kapasitasnya turun, dia bekerja dan sebagainya, tetapi belum optimal,” kata Tauhid Ahmad kepada Beritasatu.com, Minggu (14/2/2021).

Menurut Tauhid, untuk mengindikasikan kinerja industri manufaktur sudah pulih, harus dilihat bukan hanya dari indeks yang diukur oleh IHS Markit saja, tetapi juga hal lainnya seperti daya beli masyarakat, realisasi kredit dan juga investasi. Bila dikatakan kapasitas industrinya sudah meningkat, menurut Tauhid seharusnya hal ini juga diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Kalau memang kapasitasnya sudah normal, tidak ada dong angka PHK. Industri hanya menurunkan kapasitasnya sesuai dengan permintaan bisnis atau konsumen. Kita juga lihat pertumbuhan kredit masih turun,” kata Tauhid.

Untuk mendorong kinerja industri manufaktur atau ekonomi secara lebih luas, menurut Tauhid kunci utamanya ada pada penanganan Covid-19 agar daya beli masyarakat bisa kembali meningkat. “Ekonomi tidak akan pulih kalau Covid-19 ini tidak diselesaikan,” tegas Tauhid.

