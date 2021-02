Ekonomi Jepang Tumbuh 12,7%, Bursa Asia Menguat

Senin, 15 Februari 2021 | 08:02 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia menguat pada perdagangan hari ini, Senin (15/2/2021), sementara beberapa pasar modal masih ditutup karena libur Imlek. Jepang mencatat pertumbuhan ekonomi 12,7% pada triwulan IV 2021.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,09%, Topix naik 0,82%, Kospi naik 1,35%, dan S&P/ASX 200 naik 0,9%.

Data resmi pemerintah yang diumumkan hari ini menunjukkan perekonomian Jepang tumbuh 12,7% pada periode Oktober-Desember 2020. Angka perkiraan awal ini lebih tinggi dari media perkiraan ekonom yang disurvei Reuters sebesar 9,5%.

Pasar modal Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, dan AS ditutup pada perdagangan Senin.

Sementara itu, harga minyak mentah dunia pagi ini menguat. Brent naik 1,22% ke US$ 63,19 per barel, sedangkan WTI naik US$ 1,66 per barel.

Indeks dolar melemah ke 90,43 dari posisi awal bulan di 91,2.

Sumber: CNBC.com