Impor Turun, Neraca Perdagangan Surplus US$ 1,96 Miliar

Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Januari 2021, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus sebesar US$ 1,96 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan, pada Januari 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 15,30 miliar, turun 7,48% dibandingkan Desember 2020 yang mencapai US$ 16,54 miliar. Sementara itu jika dibandingkan dengan ekspor Januari 2020 yang sebesar US$ 13,63 miliar, kinerja ekspor Januari 2021 mengalami peningkatan 12,24%.

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 13,34 miliar atau turun 7,59% dibandingkan Desember 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan Januari 2020 juga turun 6,49%.

“Neraca perdagangan di Januari 2021 mengalami surplus US$ 1,96 miliar. Posisi ini jauh lebih baik dibandingkan Januari 2020 yang pada waktu itu mengalami defisit US$ 640 juta,” kata Suhariyanto, Senin (15/2/2021).

Suharyanto mengungkapkan, kinerja ekspor Januari 2021 secara year-on-year jauh lebih baik dibandingkan Januari 2020. Misalnya untuk ekspor migas naik 8,30%, pertanian naik 13,91%, industri pengolahan naik 11,72%, pertambangan dan lainnya naik 16,92%. Namun, Suhariyanto memberi catatan terkait kinerja impor yang masih turun 6,49% (y-on-y).

“Kinerja ekspor yang lebih baik secara year-on-year ini menimbulkan harapan di bulan-bulan berikutnya akan terus tumbuh, dan pemulihan ekonomi akan berjalan sesuai harapan,” kata Suhariyanto.

Sumber: BeritaSatu.com