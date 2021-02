Link Net Raih Predikat Kantor dengan Budaya Kerja Terbaik

Senin, 15 Februari 2021 | 14:14 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FMB

PT Link Net Tbk dengan brand First Media sukses mengantongi sertifikasi Great Place to Work dari Great Place To Work (GPTW). (Foto: Ist)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Link Net Tbk dengan brand First Media sukses mengantongi sertifikasi Great Place to Work dari Great Place To Work (GPTW), salah satu badan penetapan standard berskala global yang memberikan sertifikasi profesional kepada organisasi di dunia dengan budaya kerja terbaik.

Perolehan sertifikasi ini merupakan bukti nyata perusahaan dalam melakukan pengembangan dan peningkatan kinerja secara menyeluruh, melingkupi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Link Net, di mana setiap karyawan disebut sebagai First Squad. Dengan semboyan “I am First Squad”, setiap First Squad memiliki komitmen untuk menanamkan serta mencerminkan nilai dan budaya yang diterapkan perusahaan, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman mengatakan, pihaknya merasa bersyukur dan bangga mendapat kepercayaan menjadi perusahaan terbaik untuk bekerja dan perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi ini pada 2021.

“Sertifikasi kami dedikasikan kepada seluruh First Squad yang telah bekerja keras dan ikut berkolaborasi dalam peningkatan dan pengembangan baik secara profesional ataupun personal, sehingga membuat kami dapat menciptakan peningkatan di berbagai lini, mulai dari SDM yang kompeten, solusi layanan dan produk-produk inovatif, hingga lingkungan kerja kondusif yang mendukung produktivitas,” kata Marlo melalui siaran pers akhir pekan lalu.

Yosafat Hutagalung, Chief Human Capital PT Link Net Tbk menambahkan, seluruh talent dan leader di Link Net memegang peran kunci dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

“Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) perusahaan, Link Net pun terus memberikan kesempatan dan mendukung seluruh First Squad untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya melalui program-program pemberdayaan serta pengembangan SDM profesional,” ujar Yosafat.

Dalam hal pengembangan dan pemberdayaan karyawan, selama dua tahun terakhir Link Net secara berkelanjutan terus menghadirkan dan menjalankan beragam inisiatif baru diantaranya seperti, program pengembangan berbasis kompetensi melalui aplikasi belajar mobile PeX (Purposeful Experience), serta meluncurkan First Squad Connect sebagai ruang digital untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar karyawan saat bekerja jarak jauh atau tidak bisa bertemu secara langsung.

Tidak hanya itu, Link Net juga mengeluarkan kebijakan mobilitas kerja guna mendukung efektivitas dan memudahkan karyawan jika harus bekerja jarak jauh. Kebijakan ini memberikan dampak positif terutama terhadap efisiensi kerja karyawan selama masa pandemi.

Di sisi lain sebagai bagian dari implementasi program pemberdayaan, Link Net memberikan apresiasi dan penghargaan kepada First Squad atas pengabdian dan kontribusi kepada perusahaan. Hal ini sejalan dengan riset O.C. Tanner Company yang menunjukkan bahwa employee recognition berdampak positif kepada inovasi dan produktivitas karyawan sebesar 53%. Employee recognition membuat karyawan merasa diapresiasi baik sebagai individu maupun atas kontribusinya. Dari riset yang sama, 64% karyawan mengatakan apresiasi dan pengakuan menjadi lebih penting saat melakukan Work From Home di tengah masa pandemi.

Program sertifikasi Great Place To Work, dilaksanakan melalui metode survei kepada seluruh First Squad yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, untuk mengukur pengalaman bekerja mereka sekaligus melihat apakah perusahaan layak dinyatakan sebagai Great Place To Work.

Menurut organisasi global yang melakukan survei tersebut (Great Place To Work), sertifikasi ini diberikan kepada perusahaan yang karyawannya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemimpinnya, bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tersebut, dan menikmati bekerja di lingkungan tersebut bersama dengan rekan kerja mereka.

Dari survei yang dilakukan pada Desember 2020 lalu menunjukkan sebanyak 88% First Squad telah berpartisipasi dan melengkapi Trust Index© Employee Survey, dengan 90% di antaranya mengatakan bahwa PT Link Net Tbk merupakan Great Place To Work, dan juga 85% karyawan menyatakan bangga bekerja di PT Link Net Tbk.

“Melalui sertifikasi ini, kami berharap dapat semakin meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan First Squad, serta mendukung produktivitas Link Net. Semoga semangat First Squad yang positif, dapat mendorong kami untuk semakin memberikan pengalaman yang jauh lebih baik bagi pelanggan dan membawa ke tingkat kepuasan yang lebih tinggi lagi,” tandas Marlo.

Sumber: BeritaSatu.com