BPS: Kinerja Ekspor di Januari 2021 Meningkat 12,24%

Senin, 15 Februari 2021 | 15:52 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Januari 2021, neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus sebesar US$ 1,96 miliar. Surplus ini dihasilkan oleh kinerja ekspor yang mencapai US$ 15,30 miliar, sementara impor mencapai US$ 13,34 miliar.

Kepala BPS, Suhariyanto memaparkan, secara year-on-year, kinerja ekspor tersebut dibandingkan Januari 2020 meningkat 12,24%. Sedangkan untuk impor masih turun sebesar 6,49%.

“Di satu sisi, ekspor kita sudah pulih dan tumbuh bagus sebesar 12,24%. Tetapi memang perlu mendapat perhatian karena impor kita masih mengalami penurunan 6,49%. Tentunya ini mengindikasikan bahwa impor kita belum pulih seperti sedia kala. Dan nilai impor ini dengan berbagai komponennya akan berpengaruh pada geliat industri maupun pada pergerakan investasi,” kata Suhariyanto, Senin (15/2/2021).

Menurut penggunaan barang, kata Suhariyanto, impor Januari 2021 secara year-on-year seluruhnya juga mengalami penurunan. Antara lain impor barang konsumsi yang turun 2,92%, impor bahan baku/penolong turun 6,10%, dan impor barang modal turun 10,72%. Untuk struktur impor, peran golongan bahan baku/penolong masih yang terbesar mencapai 74,39% dari total impor Januari 2021.

Beberapa golongan barang HS 2 digit yang mengalami peningkatan impor pada Januari 2021 yaitu produk farmasi, gula dan kembang gula, biji dan buah mengandung minyak, kendaraan dan bagiannya, serta plastik dan barang dari plastik.

Sedangkan yang mengalami penurunan yaitu mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, dan sisa industri makanan.

“Untuk pangsa impor non-migas tidak mengalami banyak perubahan. Yang terbesar Tiongkok mencapai 35,18%, lalu Jepang 7,35% dan Korea Selatan 5,96%,” terang Suhariyanto.

