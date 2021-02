Bhima: Revisi Kenaikan Anggaran PEN Jadi Katalis Utama Pemulihan Ekonomi

Senin, 15 Februari 2021 | 19:23 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom menyambut baik langkah pemerintah yang melakukan revisi terhadap pagu anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menjadi Rp 688,33 triliun atau meningkat 18,7% dibandingkan realisasi anggaran PEN di tahun 2020 sebesar Rp 579,83 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa revisi PEN yang terus dinaikan dapat disambut dengan positif. Sebab anggaran PEN dijadikan sebagai katalis utama untuk pemulihan ekonomi nasional.

Bhima mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah diandalkan untuk mendorong perekonomian di tengah kondisi masih lemahnya konsumsi rumah tangga.

“Kondisinya motor belanja pemerintah memang sangat diharapkan di tengah sisi konsumsi rumah tangga yang masih lemah. Kenaikan PEN keputusan yang tepat,” tutur Bima kepada Investor Daily, Senin (15/2/2021).

Adapun rincian anggaran PEN dibagi dalam lima program. Pertama untuk program kesehatan mencapai Rp 173,30 triliun, anggaran perlindungan sosial menjadi Rp 150,21 triliun. Untuk program prioritas menjadi Rp 123, 8 triliun selanjutnya untuk program dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi tercatat Rp 187,17 triliun. Kemudian program PEN terakhir terkait insentif usaha sebesar Rp 53,86 triliun.

Dalam pagu perlindungan sosial justru mengalami penurunan hingga 31,84 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 220,39 triliun. Menurut Bhima seharusnya anggaran perlindungan sosial diberikan kenaikan dibanding 2020.

“Angka penduduk miskin terus bertambah selama pandemi, bansos juga diharapkan menyentuh kelas menengah yang rentan,” jelasnya.

Disisi lain, Bhima mengingatkan agar pemerintah me-manage berbagai implikasi dana PEN terhadap pelebaran defisit anggaran. Apalagi kalau PEN targetnya terserap 100% dan lebih cepat terserap dibanding pola tahun 2020, itu akan berdampak ke serapan belanja lebih besar.

Agar realisasi PEN dapat terserap optimal di tahun ini, maka ia menyarankan agar pemerintah memberikan punishment terhadap kepala daerah yang lambat menyerap anggaran PEN.

“Punishment perlu, jika kepala daerah yang lambat menyerap anggaran sebaiknya diberi hukuman seperti tunjangan diundur selama 4 bulan contohnya sejauh ini hukuman untuk menahan DAU dan DAK belum efektif,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com