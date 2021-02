Minyak ke Level Tertinggi Sejak Awal Pandemi karena Badai Musim Dingin

Selasa, 16 Februari 2021 | 06:06 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah acuan Amerika Serikat (AS) West Texas Intermediate pada perdagangan Senin atau Selasa dini hari WIB (16/2/2021) berada di atas US$ 60 per barel untuk pertama kalinya sejak awal pandemi virus corona. Lonjakan ini karena cuaca yang membeku di hampir seluruh AS sehingga mendorong permintaan.

Minyak mentah berjangka WTI naik 67 sen, atau 1,1% menjadi US$ 60,14 per barel. Lonjakan tersebut membawa minyak mentah berjangka WTI naik 24% sepanjang 2021. Harga minyak sempat menyentuh US$ 60,77 per barel di awal sesi, level tertinggi sejak Januari 2020.

Adapun Minyak mentah Brent, patokan internasional, naik 1,3% menjadi US$ 63,26 setelah mencapai level tertinggi 13 bulan.

Kenaikan terbaru di pasar energi ketika cuaca dingin melanda sebagian AS. Hal ini mendorong permintaan listrik dan bahan bakar. Namun kondisi tersebut sekaligus mengancam produksi di Texas. "Badai dan cuaca dingin di kutub menuju selatan ke Houston kemungkinan berdampak parah pada industri minyak," tulis analis minyak Andy Lipow pada akhir pekan.

"Cuaca dingin berarti banyak sumur minyak kemungkinan tertutup. Air dihasilkan bersama minyak, sehingga air dapat membekukan peralatan," tambahnya.

Dia mengatakan, cuaca dingin memengaruhi produksi minyak di Kanada, North Dakota, Oklahoma, Texas, dan tempat lain.

Lebih 150 juta orang Amerika saat ini dilanda cuaca musim dingin, menurut National Weather Service. Pada Senin pagi, badan tersebut memprediksikan badai musim dingin besar.

Presiden Lipow Oil Associates yang berbasis di Texas, Lipow, menambahkan bahwa meskipun badai musim dingin tidak separah badai kategori 5 di Gulf Coast, kilang minyak akan memperlambat operasi dan bersiap pemadaman.

Dia mencatat bahwa badai penyebab kenaikan harga bensin yang stabil selama seminggu terakhir.

Harga rata-rata bensin naik menjadi US$ 2,46 dari US$ 2,41 per galon, menurut laporan mingguan terbaru Administrasi Informasi Energi AS. Analis memperkirakan bahwa laporan mingguan EIA berikutnya, yang dirilis Selasa (16/2/2021) akan menunjukkan bahwa harga gas eceran melajutkan kenaikan.

Reli harga minyak mentah juga menandai rebound pasar energi sejak pandemi Covid-19 menggerus permintaan sepanjang tahun 2020 dan membuat terguncang pada bulan April.

Sumber: CNBC