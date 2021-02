Bursa Asia Pasifik Naik Jelang Pertemuan Bank Sentral Australia

Selasa, 16 Februari 2021 | 07:43 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia-Pasifik naik pada perdagangan Selasa pagi (16/2/2021). Sementara bursa di Tiongkok daratan masih tutup liburan Tahun Baru Imlek.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,74% di awal perdagangan, sementara indeks Topix menguat 0,43%. Kospi Korea Selatan naik tipis 0,52%.

Bursa Saham di Australia S&P/ASX 200 bertambah 0,46%.

Indeks MSCI saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan menguat 0,1%.

BACA JUGA Ekonomi Jepang Tumbuh 12,7%, Bursa Asia Menguat

Risalah pertemuan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia Februari diharapkan keluar pada Selasa sekitar 8.30 waktu Hong Kong atau 09.30 WIB.

Bursa di Amerika Serikat ditutup pada Senin karena libur.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 90,48 menyusul penurunannya akhir pekan lalu dari 90,6.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,37 per dolar setelah kemarin melemah dari level di bawah 105,2 melawan greenback. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7785, lebih tinggi dari level di bawah US$ 0,772 yang terlihat minggu lalu.

Sumber: CNBC