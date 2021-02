Jokowi Tunjuk Ridha Wirakusumah Sebagai Dirut INA

Selasa, 16 Februari 2021 | 11:35 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / HA

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memperkenalkan jajaran direksi Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Lima direksi itu terdiri atas Ridha Wirakusumah sebagai Direktur Utama, Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stevanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Purwanto (Direktur Keuangan).

“Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta dewan pengawas dan jajaran direksi yang hebat, dan jejaring internasional yang kuat, saya meyakini Indonesia Investment Authority akan memperoleh kepercayaan nasonal dan internasional dan menjadikan INA sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) kelas dunia,” kata Presiden Jokowi.

Ia berharap DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga-lembaga negara lain juga akan mendukung penuh gerak INA.

“Harus inovatif, harus berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik. Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Dewan Pengawas yang terdiri atas dua anggota ex officio yaitu, Meteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Sedangkan anggota Dewan Pengawas yaitu, Haryanto Sahari, Yozua Makes, dan Darwin Cyril Noerhadi.

Sumber: BeritaSatu.com