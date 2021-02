Hadir dalam Enam Varian, Ini Harga Pajero Sport Terbaru

Selasa, 16 Februari 2021 | 15:24 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akhirnya meluncurkan Mitsubishi New Pajero Sport untuk pasar Indonesia, yang merupakan penyegaran dari model Pajero Sport sebelumnya. Di Thailand, model terbaru Pajero Sport ini sudah diluncurkan lebih dulu pada 2019 lalu.

President Director PT MMKSI, Naoya Nakamura menyampaikan, Mitsubishi New Pajero Sport hadir dengan beragam pengembangan dan penyempurnaan untuk menjadi sebuah SUV yang lebih tangguh, lebih mewah dan dilengkapi dengan fitur dan teknologi terbaru.

“Sejak diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 2009, Mitsubishi Pajero Sport telah mendapatkan penerimaan yang positif. Ini dibuktikan dengan total populasi Pajero Sport di Indonesia yang saat ini telah mencapai 164.773 unit. Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi,” ungkap Naoya Nakamura dalam acara preview New Pajero Sport secara virtual, Selasa (16/2/2021).

Director of Sales & Marketing PT MMKSI, Irwan Kuncoro, memaparkan, dari sisi desain, New Pajero Sport hadir dengan penyegaran desain pada sisi eksterior. Sorotan pembaruan terdapat pada New Dynamic Shield Grille design, Power Tail Gate (dengan Kick sensor dan remote control), Active Cornering Lamp, Sunroof, New Front Combination Lamp. Pembaruan lainnya juga dihadirkan melalui New Better Hood Visibility, New Alloy Wheels 18-Inch Two Tone, New Fin-type Antenna dan New Design of Rear Combination Lamp.

Sedangkan pada sisi interior, beberapa pembaruannya antara lain New Head Unit 8” dengan Smartphone-Link Display Audio (SDA), New LCD Meter Cluster 8”2, Multi Around View Monitor, New Design Dual Zone Climate Control AC, New Auto Dimming Rear-view Mirror, New Hand Free Steering Switch, New Floor Console, dan New AC Power Outlet.

New Pajero Sport dibekali mesin disel 4N15 2.4L VGT-Intercooler, yang menghasilkan output maksimum 181 PS pada 3.500 RPM, torsi 43,8 Kgm pada 2.500 RPM, serta ditunjang oleh transmisi otomatis 8 kecepatan dengan sport sequential, Ground Clearance 218 mm, dan radius putar minimum 5,6 meter.

“Mitsubishi New Pajero Sport kami hadirkan dalam enam tipe dan lima pilihan warna yakni Graphite Gray, Deep Bronze, Quartz White Pearl, Sterling Silver dan Jet Black Mica,” ungkap Irwan.

Untuk harga New Pajero Sport, varian Dakar Ultimate 4x4 AT dibanderol Rp 733.700.000, Dakar Ultimate 4x2 AT Rp 624.700.000, Dakar 4x2 AT Rp 575.700.000, Exceed 4x2 AT Rp 517.800.000, Exceed 4x2 MT Rp 502.800.000, dan varian GLX 4x4 MT Rp 567.800.000.

Sumber: BeritaSatu.com