Menkeu: Capital Inflow Mengalir ke Indonesia

Selasa, 16 Februari 2021 | 15:50 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini capital inflow mulai balik ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Dan, Indonesia termasuk salah satu destinasi yang sangat kuat. Tantangan kita adalah bagaimana capital inflow dan interest ini bisa masuk ke area yang produktif dan sustain,” kata Menkeu saat memberikan keterangan pers usai diperkenalkan Presiden Jokowi sebagai Ketua ex-officio Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Merdeka, Selasa (16/2/2021).

Selain Menkeu, juga diperkenalkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai anggota ex officio INA beserta anggota INA, Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Sementara itu, direksi INA terdiri atas Ridha Wirakusumah (Direktur Utama), Arief Budiman (Wakil Direktur Utama), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Purwanto (Direktur Keuangan).

Menkeu berharap capital inflow tidak masuk pada instrumen atau tempat investasi yang bersifat short term dan vulnerable, sehingga tidak menimbulkan capital outflow apabila terjadi suatu perubahan.

“Nah, komitmen jangka panjang investasi ke Indonesia butuh kerja keras kita sendiri, pemerintah atau pelaku usaha untuk menjadi local partner yang reliable. Inilah letak SWF akan didesain menjadi partner lokal yang kredibel dan reliabel sehingga investor masuk dan nyaman menghadapi kepastian,” jelas dia.

Di sisi lain, Menkeu enggan menyebutkan rate of return. “Saya tidak akan sampaikan pada hari ini. Itu nanti every transaction has their own uniqueness. Setiap transaksi memiliki keunikan. Namun ada kesamaan yang pasti, setiap transaksi harus memberikan nilai tambah,” katanya.

Ia menyebutkan, capital inflow yang masuk melalui INA pada akhirnya akan dialokasikan untuk pembangunan Indonesia.

Aset-aset yang akan dikerjasamakan baik yang selama ini dimiliki pemerintah secara langsung atau dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan, rambu-rambunya sudah ada dan tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 atau PP Nomor 74 Tahun 2020.

“Dan, nilai tambah itulah yang kita ingin tingkatkan melalui management dan involvement dari SWF dan investornya. Jadi, tidak akan saya sampaikan mengenai transaction by transaction dan berapa rate of return-nya. Tapi for sure, ini adalah suatu tantangan bagaimana menciptakan value added dari aset-aset,” katanya.

