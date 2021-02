Indikator Bisnis bertumbuh, Buana Lintas Kaji Besaran Capex

Selasa, 16 Februari 2021 | 19:52 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Emiten pelayaran, PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) saat ini tengah mengkaji besaran anggaran belanja modal (capital expenditure/capex), termasuk pengembangan armada seiring positifnya indikator bisnis yang dapat menopang kinerja perusahaan di 2021.

Direktur Utama PT Buana Lintas Lautan Tbk Kevin Wong menjelaskan, indikator yang dimaksud antara lain, impor minyak dari empat negara konsumen terbesar Asia yakni Tiongkok, India, Korea dan Jepang yang naik 41% sepanjang Desember 2020 hingga Februari 2021. Indikator ini diharapkan menjadi katalis positif bagi kinerja BULL ke depan. “Selain itu, saat ini ada 127 supertanker menuju Tiongkok, jumlahnya hampir sama dengan pertengahan tahun lalu yang mengakibatkan tarif sewa melonjak karena port congestion,” jelasnya kepada Investor Daily, Selasa (16/2/2021).

Untuk itu, kata dia, BULL perlu mengkaji anggaran belanja modal agar sesuai dengan pengembangan armada yang direncanakan pada tahun ini. Hal ini akan menentukan pendapatan dan laba bersih yang akan diraih perseroan pada akhir tahun 2021.

Hingga September 2020, Buana Lintas Lautan meraih kinerja positif dengan laba bersih US$ 41,74 juta atau meningkat 187,47% dari periode yang sama 2019 lalu US$ 14,52 juta. Raihan ini ditopang pendapatan yang meningkat 93,38% menjadi US$ 144,67 juta dari US$ 74,81 juta.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan Buana Lintas Lautan Krisnanto Tedjaprawira menyampaikan, peningkatan tersebut disebabkan beberapa faktor, salah satunya pertumbuhan armada yang memecahkan rekor dengan 15 kapal tanker tambahan. “Semua kapal tambahan adalah kapal tanker besar, sejalan dengan peningkatan kontribusi dari pasar internasional dengan margin lebih tinggi,” ujarnya.

Untuk diketahui sepanjang 1 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019, perseroan menerima empat kapal tambahan dan membeli sembilan kapal di sembilan bulan pertama tahun 2020, yang beroperasi secara bertahap.

Secara keseluruhan, kapasitas tonase efektif armada Buana Lintas meningkat dari 1.048.040 DWT menjadi 2.156.473 DWT atau setara dengan 105,8%. Jumlah kapal tanker meningkat dari 19 kapal menjadi 34 kapal.

Krisnanto melanjutkan, pada saat yang bersamaan, rata-rata pendapatan Time Charter Equivalent (TCE) untuk semua segmen kapal tanker BULL meningkat dikarenakan diversifikasi usaha ke pasar internasional. Segmen ini bertumbuh sekitar 35-40% di sembilan bulan pertama tahun 2020. “Didukung dengan tingkat harga TCE untuk kapal tanker berukuran Long Range 2 (LR2) dan handy-sized rata-rata meningkat sebesar 60,4% dan 22,4%,” kata dia.

Sumber: BeritaSatu.com