XL Axiata Terbuka untuk Konsolidasi

Selasa, 16 Februari 2021 | 22:17 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– PT XL Axiata Tbk (EXCL) menyatakan hingga saat ini perseroan masih terus membuka kesempatan melakukan penggabungan usaha (merger) dengan operator seluler. Pasalnya, merger antaroperator seluler dapat membuat industri telekomunikasi di Indonesia menjadi lebih sehat persaingannya.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini menilai, saat ini jumlah pemain operator seluler yang beroperasi dinilai terlalu banyak. Hal itu menimbulkan persaingan yang menjurus ke perang harga. "Konsolidasi itu baik untuk industri, karena industri telko Indonesia saat ini masih terdapat kelebihan jumlah pemain yang membuat persaingan luar biasa, kadang-kadang mendekati brutal, persaingan terlalu cepat. Kalau ada konsolidasi itu positif buat industri," ungkapnya dalam paparan kinerja XL Axiata tahun 2020 secara virtual, Selasa (16/2/2021).

Oleh karena itu, jika ada operator seluler lain sedang berupaya merger, perusahaannya mendukung rencana tersebut. "Nah, apakah XL akan melakukan merger? Sebetulnya sering saya katakan bahwa dalam beberapa tahun ini, XL dan beberapa operator di Indonesia, barangkali excluding Telkom Group, saling menjajaki satu sama lain. Jadi, kalau penjajakan itu kemudian sampai kepada persetujuan, seperti orang mau nikah, itu masuk ke jenjang lebih lanjut. Di XL, stakeholder kita, itu tetap membuka kesempatan atau melihat untuk melakukan merger. Dengan siapa cocoknya, harga berapa, itu pertanyaan berikutnya,” jelas Dian.

Akhir tahun lalu, Ooredoo Q.P.S.C. telah menandatangani nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) eksklusif dan tidak mengikat secara hukum dengan CK Hutchison Holdings Limited. Penandatanganan itu berkaitan dengan rencana transaksi potensial untuk mengkombinasikan bisnis telekomunikasi mereka di Indonesia, yaitu PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri).

Induk perusahaan XL Axiata, yaitu Axiata juga pernah meneken perjanjian ekslusif dengan Telenor, namun tidak berujung merger. Sebelumnya, XL Axiata pernah melakukan aksi korporasi dengan mengakuisisi Axis dengan mahar US$ 865 juta pada Maret 2014. Adapun kini, nama Axis jadi senjata dual brand bersama XL dalam menghadapi industri telekomunikasi Tanah Air.

Di Atas Industri

Sementara itu, XL Axiata optimistis di tahun 2021 ini emiten telekomunikasi tersebut masih bisa mencatatkan kinerja keuangan yang positif. Bahkan, diyakini kondisi keuangan perseroan masih bisa tumbuh di atas rata-rata industri. Apalagi, sejak empat tahun terakhir ini XL berhasil tumbuh lebih tinggi dari industri.

Menurut Direktur Keuangan XL Axiata Budi Pramantika, di atas kertas perseroan telah merencanakan kinerja baik dari sisi laba bersih dan pendapatan akan kembali positif pada tahun 2021. “Dari sisi pertumbuhan revenue seperti yang sudah disampaikan indikasinya bertumbuh sebesar industri, paling tidak, dan berusaha untuk tumbuh lebih cepat. Tapi, persentasenya agak sulit, kita tidak bisa sampaikan. Tapi kita akan selalu berusaha, karena empat tahun terakhir kita selalu tumbuh di atas industri,” ujarnya.

Diketahui, XL Axiata pada akhir tahun 2020 meraih peningkatan pendapatan sebesar 3,5% menjadi Rp 26 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 25,13 triliun. Sedangkan laba akhir 2020 anjlok 47,85% menjadi Rp 371,6 miliar dari Rp 712,58 miliar tahun sebelumnya. Sementara, jika dihitung termasuk keuntungan dari operasional, percepatan depresiasi 3G, dampak penjualan menara, dan forex maka XL Axiata mencatatkan laba bersih yang telah dinormalisasi sebesar Rp 679 milliar.

Perseroan mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp 7 triliun untuk tahun 2021. Jumlah ini lebih rendah dari anggaran capex tahun 2020 yang sebesar Rp 7,5 triliun. Capex sekitar Rp 7 triliun tersebut, sebesar 70% akan digunakan untuk mendukung pengembangan jaringan bisnis layanan data. Sementara sisanya akan dimanfaatkan untuk pengembangan IT dan digitalisasi.

Namun, perseroan masih belum memutuskan darimana dana capex akan berasal. “Kalau pembiayaan menghasilkan return yang lebih baik, kita akan melalukan pembiayaan dari luar, tapi kalau kita melakukan sendiri dengan dana sendiri kita akan memakai dana sendiri, jadi sangat fleksibel. Sejauh ini, kita lihat market saat ini interest-nya di berapa dan kita putuskan go with bond atau kita go with loan, atau pakai uang sendiri,” jelas Budi.

Terkait pengembangan jaringan, Direktur Teknologi XL Axiata I Gede Darmayusa mengatakan, perseroan masih akan terus melakukan pengembangan infrastruktur jaringan, terutama di luar Pulau Jawa termasuk di kawasan timur Indonesia. “2-3 tahun lalu sudah komitmen bangun luar Jawa. 2021 capex alokasi untuk luar Jawa 55% dan 45% untuk non-Jawa. Capex bukan hanya unuk radio, tapi juga transpor karena trafik di luar Jawa tinggi,” katanya.

Di samping itu, untuk menyiapkan jaringan menuju 5G, XL Axiata juga terus melanjutkan proses fiberisasi jaringan. Fiberisasi dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas jaringan data di setiap area karena salah satu manfaat dari proses ini adalah kapasitas jaringan transport menjadi lebih besar. “Tahun lalu 10.500 site dan targetnya tahun ini tambah 9.000. Jadi, total 19.000 site akan terfiberisasi di 2021,” sebut Gede.

Sumber: BeritaSatu.com