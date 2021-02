Imbal Hasil Obligasi Masih Jadi Pemicu Merosotnya Harga Emas

Rabu, 17 Februari 2021 | 06:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun sebanyak 1,7% pada Selasa atau Rabu dinihari WIB (17/2/2021) ke level terendah seminggu karena kenaikan imbal hasil Treasury AS (obligasi). Sementara kenaikan platinum juga mereda dalam perdagangan yang berfluktuasi setelah reli ke level tertinggi 6,5 tahun.

Harga emas di pasar spot turun 1,2% menjadi US$ 1.796,50 per ons, setelah menyentuh level terendah sejak 4 Februari. Emas berjangka AS turun 1,3% menjadi US$ 1.799,00.

"Emas bergeser dari aset lindung nilai inflasi, seperti yang terjadi di sebagian besar tahun 2020, menjadi aset safe-haven," kata ahli strategi komoditas TD Securities Daniel Ghali, menunjuk pada kenaikan imbal hasil Treasury.

Emas batangan dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi berkat stimulus ekonomi besar-besaran yang juga telah mendorong imbal hasil Treasury AS 10 tahun lebih tinggi. Hal ini meningkatkan biaya emas yang tidak menghasilkan.

BACA JUGA Emas Turun karena Imbal Hasil Obligasi AS, Platinum Tembus Level Tertinggi 6 Tahun

Pelemahan emas juga terimbas indeks saham AS dibuka pada rekor tertinggi di tengah optimisme paket bantuan virus corona AS senilai US$ 1,9 triliun. Sementara platinum turun 1,6% menjadi US$ 1.281.80 per ons setelah menyentuh level tertinggi sejak September 2014.

Ghali mengatakan penurunan itu disebabkan aksi ambil untung setelah reli didorong spekulasi atas potensi permintaan platinum meningkat sebagai akibat teknologi yang lebih hijau.

Platinum yang digunakan dalam konverter katalitik mobil untuk membatasi emisi gas buang, telah naik lebih 20% tahun ini di tengah harapan pemulihan pasar mobil dan dorongan energi lebih bersih.

"Kenaikan harga platinum pada dasarnya dapat dibenarkan pada awalnya, mengingat undervaluation sebelumnya dan ekspektasi dari defisit pasokan baru, kami sekarang melihat tanda-tanda kelebihan spekulatif," kata analis Commerzbank dalam sebuah catatan.

Sementara harga perak di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 27,36 per ounce, sementara paladium melemah 0,4% menjadi US$ 2,378,37 setelah mencapai level tertinggi 1 bulan di US$ 2,424,26.

Sumber: CNBC