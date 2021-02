Harga Minyak Naik karena Badai Salju Tutupi Sumur Minyak AS

Rabu, 17 Februari 2021 | 07:30 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia pada perdagangan Selasa atau Rabu dinihari WIB (17/2/2021) naik karena badai salju menutup sumur dan kilang di Texas, negara bagian penghasil minyak mentah terbesar di Amerika Serikat (AS), produsen minyak terbesar dunia.

Harga juga naik karena kelompok Houthi yang berpihak pada Iran di Yaman mengatakan pihaknya menyerang bandara di Arab Saudi dengan drone. Hal ini meningkatkan kekhawatiran pasokan di negara pengekspor minyak terbesar dunia. Kenaikan harga juga didukung optimisme pemulihan ekonomi global di tengah percepatan vaksinasi Covid-19.

Minyak mentah Brent turun 22 sen menjadi US$ 63,08 per barel, setelah naik ke level tertinggi sejak Januari 2020 di sesi sebelumnya. Namun minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 54 sen, atau 0,9%, menjadi US$ 60,01 per barel.

"Gangguan pasokan AS memulihkan harga dalam jangka pendek dan kemungkinan membawa harga minyak ke tingkat yang diinginkan pasar, tetapi ini sedikit lebih cepat dari yang diharapkan," kata Kepala Strategi Pasar Global Axi Stephen Innes, dalam sebuah catatan Selasa.

Cuaca dingin di AS menghentikan sumur minyak dan kilang Texas pada Senin (15/2/2021) dan memaksa pembatasan aktivitas operator pipa gas alam dan minyak mentah.

Pembekuan membuat pemasok tenaga listrik negara bagian memberlakukan pemadaman bergilir, dan menyebabkan hampir 3 juta rumah dan bisnis tanpa listrik.

Texas menghasilkan sekitar 4,6 juta barel minyak per hari dan merupakan rumah bagi 31 kilang, terbanyak dari negara bagian AS, menurut data Administrasi Informasi Energi.

Di Timur Tengah, kelompok Houthi yang berpihak pada Iran di Yaman mengatakan pada Senin bahwa pihaknya telah menyerang bandara Abha dan Jeddah Arab Saudi dengan drone.

Koalisi pimpinan Saudi yang memerangi Houthi di Yaman mengatakan telah menghancurkan drone sarat bahan peledak yang ditembakkan Houthi ke arah kerajaan.

Semenara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin mendaftarkan vaksin Covid-19 dari Astrazeneca dan Universitas Oxford untuk penggunaan darurat. Hal ini memperluas akses suntikan yang relatif murah di negara berkembang.

