Bursa Asia Turun karena Investor Cermati Imbal Hasil Obligasi AS

Rabu, 17 Februari 2021 | 08:39 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik melemah pada perdagangan Rabu pagi (17/2/2021) menyusul penurunan S&P 500 di Amerika Serikat semalam karena investor semakin khawatir atas kenaikan imbal hasil obligasi.

Di Jepang, Nikkei 225 melemah 0,76% di awal perdagangan, sementara indeks Topix turun 0,17%.

Ekspor Jepang naik 6,4% pada Januari dibandingkan tahun sebelumnya, menurut statistik perdagangan yang Rabu Kementerian Keuangan negara itu.

Kospi Korea Selatan turun 0,94%. Saham di Australia melemah karena S&P/ASX 200 turun 0,44%.

BACA JUGA IHSG Berpotensi Dilanda Profit Taking

Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan turun 0,41%.

Bursa di Tiongkok daratan tutup pada Rabu karena liburan Tahun Baru Imlek.

Imbal Hasil Obligasi Melonjak

Semalam di Wall Street, S&P 500 ditutup melemah 0,1% ke 3,932,59, sementara Nasdaq Composite turun 0,3% mengakhiri perdagangannya 14.047,50. Dow Jones Industrial Average naik tipis 64,35 poin ke rekor penutupan 31.522,75.

Pergerakan di Amerika Serikat (AS) terjadi karena benchmark Treasury 10 tahun melonjak 9 basis poin pada Selasa (16/2/2021) ke level tertinggi sejak Februari 2020. Suku bunga 30 tahun juga mencapai level tertinggi dalam setahun. Hasil pada Treasury 10-tahun terakhir di 1,3276%.

"Kenaikan imbal hasil telah didorong meningkatnya kekhawatiran inflasi di tengah kenaikan harga energi bersama prospek stimulus fiskal AS dan pemulihan global memasuki tahap yang lebih solid karena peluncuran vaksin mengarah pada pembukaan kembali ekonomi," kata ahli strategi mata uang di National Australia Bank, Rodrigo Catril, menulis dalam sebuah catatan.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 90,509 dari level di bawah 90,3.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,06 per dolar, setelah melemah dari level di bawah 105,2. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,774 dari sekitar US$ 0,78 kemarin.

Sumber: CNBC