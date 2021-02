Kepala BPS: Sektor Pertanian Harus Dapat Perhatian Lebih

Rabu, 17 Februari 2021 | 17:22 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto berharap sektor pertanian bisa mendapatkan perhatian yang lebih. Pasalnya selama ini sektor tersebut kerap menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, misalnya saja saat pandemi Covid-19.

Di saat ekonomi Indonesia pada 2020 lalu mengalami kontraksi 2,07%, sektor pertanian masih bisa tumbuh positif hingga 1,75%.

"Meskipun pertumbuhan sektor pertanian agak melambat dibandingkan 2019, tetapi bagaimanapun tetap kita syukuri. Tidak terbayangkan kalau sektor pertanian ikut mengalami kontraksi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami kontraksi yang sangat dalam,” kata Suhariyanto dalam webinar yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (17/2/2021).

Selain itu, kinerja ekspor produk pertanian juga tetap meningkat sebesar 14,03%. Padahal total ekspor sepanjang 2020 mengalami kontraksi 2,61%.

"Dengan memperhatikan ketahanan sektor pertanian saat krisis moneter 1998 dan juga saat pandemi yang selalu menjadi sektor penyelamat, saya pikir kita semua harus memberikan perhatian yang lebih kepada sektor pertanian di masa depan. Jadi kebijakan ke depan sebaiknya tidak hanya konsentrasi ke output atau produksi, tapi selayaknya juga mampu mengangkat kesejahteraan pelakunya, yaitu para petani," ujarnya.

Menurut Suhariyanto, perlu ada upaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen. Pasalnya selama ini harga beli produk petani selalu jatuh di saat panen, sehingga petani kerap mengalami kerugian. "Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi sebaiknya juga menunjukkan keberpihakan kepada petani," tandasnya.

